IU critica el abandono de los barrios en favor del centro en la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, anunció ayer que la formación ha presentado 11 alegaciones a la propuesta ... de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento y reclamó un amplio consenso a la hora de debatir el Plan de Movilidad de la ciudad.

Así, Suárez explicó que las objeciones de la coalición de izquierdas a la Zona de Bajas Emisiones se sustentan en dos patas: «una política, porque se deja fuera a la gente trabajadora que vive en los barrios, pues la ZBE sólo se ocupa de que el tráfico salga del centro de la ciudad». Esto, sostuvo, se asemeja más a «una zona de bajas intenciones» con graves carencias en su planteamiento y, además, «no encontramos explicación dentro del texto a cómo se conecta el Plan de Movilidad con la perspectiva de género».

Suárez, a preguntas de los periodistas, afirmó que la contaminación en la ciudad «afecta más a las mujeres que a los hombres» y, por lo tanto, la falta de perspectiva de género en la ZBE es un problema que hay que solucionar.

Criticó que la propuesta del equipo de gobierno «expulsa a la clase trabajadora» al no contemplar medidas de transporte público ni considerar el impacto social, especialmente en los barrios donde «se padecen los problemas de salud».

Movilidad accesible

Subrayó que cualquier política que restrinja el tráfico debe ir acompañada de medidas de movilidad accesible y sostenible. En ese sentido, denunció la falta de gratuidad del servicio de autobús urbano y la contradicción que supone promover aparcamientos dentro del perímetro ambiental. «Se pretende poner un parking que destrozará un pulmón verde» dentro de la Zona de Bajas Emisiones y haciendo referencia al proyectado en la zona de El Campillín.

Alejandro Suárez indicó, además, que barrios como Ventanielles, La Tenderina, La Monxina o Guillén Lafuerza se quedan fuera del planteamiento y desveló que existen estudios que alertan del mayor riesgo de enfermedades como los ictus en áreas como las mencionadas, sin que esas zonas se vean beneficiadas por la futura ordenanza.