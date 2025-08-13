El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Suárez, durante la rueda de prensa. Alex Piña

IU critica el abandono de los barrios en favor del centro en la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Alejandro Suárez asegura que Ventanielles, Guillén Lafuerza, La Tenderina y La Monxina soportan más contaminación que la denominada ZBE

R. Francés

Oviedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:30

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, anunció ayer que la formación ha presentado 11 alegaciones a la propuesta ... de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento y reclamó un amplio consenso a la hora de debatir el Plan de Movilidad de la ciudad.

