Los ovetenses coinciden en que la Zona de bajas Emisiones mejorará la calidad del aire, pero dudan del tráfico

Quedan escasos meses para que el Ayuntamiento culmine la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que restringirá el centro y El Antiguo ... al tráfico más contaminante. Los vehículos sin etiqueta no podrán acceder al anillo más restrictivo y los vecinos reciben la medida con diversidad de opiniones. Preguntados al respecto en plena calle, desde uno de los puntos centrales de circulación de vehículos del centro –el entorno de La Escandalera y el Campo San Francisco– la mayoría coincide en la necesidad medioambiental de llevar a cabo el proyecto; no obstante, algunos aún dudan sobre cómo serán sus desplazamientos en el futuro.

El taxista Daniel Álvarez augura tiempos de «menor ganancia» para el sector, a su juicio, porque «a la poca coordinación que hay ahora con los semáforos se junta la mala coordinación de la Zona de Bajas Emisiones».

Otros, como el vecino de Oviedo Francisco Javier Muelas, se muestran totalmente a favor de construir una ciudad más amigable para el peatón, con una reducción drástica del número de vehículos en circulación y medioambientalmente más sostenible. En sus palabras, «nunca he tenido coche, ¿para qué? Me parece bien que todo sea peatonal y para los turistas es mejor: es bueno para Asturias porque los turistas dejan dinero».

«Bajar al centro, imposible»

Algunos, en cambio, temen que a los problemas de tráfico que ya pueden existir en la actualidad en momentos y zonas puntuales se vayan a sumar otros nuevos. «Yo vivo en la parte alta de la ciudad y bajar al centro en coche es una tarea casi imposible», advierte Carmen Llames. «La calidad del aire mejorará, eso está claro, pero me consta que hay comerciantes en algunas calles que no saben cómo van a hacer para que sus clientes puedan llevarse las cosas, cuando hasta ahora lo estaban haciendo en coche».

Similar a la opinión del quiosquero Albeiro Ramírez, quien ya ha tenido experiencias con otras zonas de bajas emisiones como la de Madrid. «Me pasó de entrar en una calle que era ZBE y me pusieron una multa; al final no te enteras de por dónde vas y saltarse una señal puede ser muy fácil si no estás atento o si no conoces el lugar».