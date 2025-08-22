El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tráfico en el centro de la ciudad. Mario Rojas

Los ovetenses coinciden en que la Zona de bajas Emisiones mejorará la calidad del aire, pero dudan del tráfico

Temen que el acceso al centro de la ciudad desde los barrios pueda complicarse y que algunos comercios se resientan por la medida

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:05

Quedan escasos meses para que el Ayuntamiento culmine la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que restringirá el centro y El Antiguo ... al tráfico más contaminante. Los vehículos sin etiqueta no podrán acceder al anillo más restrictivo y los vecinos reciben la medida con diversidad de opiniones. Preguntados al respecto en plena calle, desde uno de los puntos centrales de circulación de vehículos del centro –el entorno de La Escandalera y el Campo San Francisco– la mayoría coincide en la necesidad medioambiental de llevar a cabo el proyecto; no obstante, algunos aún dudan sobre cómo serán sus desplazamientos en el futuro.

