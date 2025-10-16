Si hablamos de los servicios de inteligencia en el mundo del cine, todos pensamos inmediatamente en la CIA, también, sobre todo tras James Bond, en ... el MI5 y el MI6, o el KGB de la Rusia soviética (estos suelen ser los malos). Pero, ¿y nosotros? Aquí tenemos al CNI. Pero si el cine nos ha mostrado como funciona la CIA, el MI6 o el KGB, del CNI apenas sabemos nada, aunque es previsible que funcione de una forma semejante a las agencias extranjeras, pero con nuestras particularidades.

De esto trata 'El Centro' (Movistar Plus+), de cómo espía el CNI. Y como no sabemos cómo funciona (para eso es un servicio secreto), es lícito pensar que sea como la CIA o el MI5, pero a nuestra escala, incluso con un 'topo' dentro, como en cualquier servicio de inteligencia que se precie. La serie, de seis episodios, es entretenida pero no está exenta de tópicos. Sigue de cerca todo lo que hemos visto en cine y series sobre la CIA, pero con más inteligencia y menos acción.

'El Centro', que lleva el subtítulo de 'El corazón del CNI', y que mira de reojo a 'La unidad', otra serie de la casa, se mueve en dos direcciones, una exterior sobre el espionaje ruso (hace diez años diríamos que es tópica, pero hoy no nos parece tan irreal) y una interior, sobre la búsqueda del topo que tiene el CNI entre ellos; entretiene pero es muy mejorable.

La salva un reparto solvente, con Juan Diego Botto, Clara Segura, Elena Martin, David Lorente y Tristán Ulloa (David, su hermano, es el director), y junto a las dos tramas están inevitables conflictos personales de los personajes. Se ve de un tirón (los seis episodios no superan los 50 minutos cada uno) pero apuesto a que dentro de un año ya no nos acordaremos de ella.