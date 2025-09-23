El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la Comic-Con en Málaga. EP

Cultura popular

Crítica de televisión ·

Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:41

Época intensa de festivales, uno detrás de otro. Se acerca el fin de temporada y hay que quemar las subvenciones. Así, año tras año. Las ... citas se solapan, a veces en la misma ciudad, lo que significa un dolor de cabeza para los periodistas especializados. Al cine se han unido, con fuerza, las series y eventos en torno a la cultura popular, donde todo cabe, como la Comic-Con de Málaga. Hace nada ha sido el FesTVal de Vitoria, donde la televisión manda, y ya estamos inmersos en el Zinemaldia de San Sebastián, tras el South International Series Festival de Cádiz. Iberseries y Sitges están a la vuelta de la esquina. Se necesita mucha energía para afrontar un calendario excesivo de propuestas festivaleras. El auge de las ferias de pago con cualquier excusa se nos va de las manos. Ahí está la avalancha de acontecimientos musicales que acaparan la agenda cultural en época estival. Los conciertos de verano han cambiado el consumo del gran público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  6. 6 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  7. 7

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  8. 8

    Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado
  9. 9

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas
  10. 10

    La psicóloga Vanesa Fernández, nueva directora de Igualdad de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cultura popular

Cultura popular