Taquilla y televisión

Las salas de cine viven un momento complicado. Las cifras de venta de entradas están bajando respecto a años anteriores y la sangría no parece ... tener una cura fácil. La Fiesta del Cine no actuó como torniquete, como otras veces, hasta el punto de que las recaudaciones fueron inferiores respecto a la semana anterior. En este marco de incertidumbre, el pasado fin de semana ocurrió un fenómeno por partida doble que da qué pensar.

Por un lado, en el top de lo más taquillero en nuestras fronteras entró una serie de animación. El evento consistía en la proyección de un resumen de la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', con el añadido del pase de los dos primeros capítulos inéditos de su nueva sesión, de próximo estreno en 'streaming'. El éxito y rentabilidad en las grandes pantallas de este producto audiovisual televisivo confirma el auge imparable del anime entre las nuevas generaciones -días antes rompió moldes otra serie en la cartelera tradicional: 'Chainsaw Man',-, salvando la papeleta al circuito de exhibición presencial.

En paralelo, ojo al dato, otra sesión deudora de la ventana electrónica, la proyección del episodio número 200 de 'La que se avecina', entró en la lista de los diez títulos rompetaquillas del fin de semana. Lo que leen. Medio centenar de copias, distribuidas en exclusiva en los cines de la cadena Yelmo, recaudaron más de 150.000 euros, por encima del lanzamiento de esperados títulos en formato largo como la estupenda 'Gaua', de Paúl Urkijo Alijo (¡hay que verla en pantallón!). Otra serie de televisión airea las arcas de las salas, con una trayectoria incombustible que parece no tener fin. La comedia inspirada por '13 Rue del Percebe', el cómic de Ibáñez, funciona como el primer día, en cualquier soporte. Digno de estudio.