Truco o trato

Hoy se celebra la noche de Halloween, convertida en una celebración subrayada en el calendario por obra y gracia del exacerbado consumismo imperante. El 31 ... de octubre, y por extensión el fin de semana que toque, antes o después de la fecha señalada, son días de evasión y cachondeo. Toca disfrazarse, si el ánimo acompaña, de algún personaje siniestro, de entrañable monstruo o asesino en serie. La cultura pop se expande. Motivos protagonizados por iconos del cine de terror decoran las casas.

Cuando la fiesta y el negocio van de la mano, el éxito está garantizado. Caramelos para todos. Aprovechando la macabra coyuntura, terroríficamente divertida, las televisiones y plataformas en streaming se ponen las pilas para ofrecer fantásticos estrenos de producciones adscritas al horror y las palomitas, además de recomendar un listado de referencias disponibles en sus respectivos catálogos. Un escalofriante festival en casa, conformado por películas y series ideadas para que el espectador pase un delicioso mal rato.

La oferta de títulos para degustar en Halloween es apabullante, pero gracias a JustWatch, una guía audiovisual esencial para encontrar lo que buscamos, podemos disponer de un ranking de lo más visto en nuestras fronteras. La series están lideradas por 'From', 'The Last of Us' y 'Stranger Things', ninguna sorpresa, pero se cuelan en los primeros puestos '30 monedas', la coreana 'Estamos muertos' y la estupenda 'Evil', siempre a reivindicar, además de la japonesa 'Alice in Borderland'. Todas ellas recomendables. En el terreno del largometraje sí hay cierto desconcierto. Figura 'La sustancia' en pole position, seguida de 'El menú' y… atención… ¿'Saló, o los 120 días de Sodoma'? Ojo, por delante de 'Terrifier' y secuela. Menudo giro.