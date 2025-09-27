El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro por 'Los domingos'. EP

Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

La directora baracaldesa triunfa con su historia de una adolescente que quiere ser monja, mientras el veterano José Ramón Soroiz consigue el premio de interpretación por su homosexual que vuelve al armario en 'Maspalomas'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:23

A Alauda Ruiz de Azúa le han bastado tres largometrajes y una serie para erigirse en la cineasta con más proyección de su generación. La ... Concha de Oro consagra la fulgurante trayectoria de la directora baracaldesa, que a los 47 años vence en la 73 edición del Festival de San Sebastián con 'Los domingos', un filme incómodo, apasionante, que ofrece más preguntas que respuestas y que llegará a los cines el 24 de octubre.

