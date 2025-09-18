El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nora Navas y el argentino Rodrigo de la Serna, una tensión sexual no resuelta en 'Mi amiga Eva'.

'Mi amiga Eva': Mariposas en el estómago a los 50

Nora Navas rompe con todo para volverse a enamorar en la última y deliciosa comedia sentimental de Cesc Gay

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:40

Hay algo balsámico en las películas de Cesc Gay, que acostumbran a transcurrir en ambientes urbanos habitados por profesionales liberales. El autor de 'En la ... ciudad', 'Ficción' y 'Truman' nos pasea en su última comedia sentimental por hoteles y trattorias romanas, oficinas fashion de Barcelona, los coquetos cines Verdi del barrio de Graçia y pisos con muchos libros en los que nos gustaría vivir. Los protagonistas de 'Mi amiga Eva', en salas desde el 19 de septiembre, no tienen problemas económicos ni esto es cine social. Y se agradece.

