Angelina Jolie: «Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento» La actriz alerta sobre «estos tiempos difíciles» y habla del cáncer que ha marcado a su familia en la presentación de 'Couture' en San Sebastián

Oskar Belategui San Sebastián Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:01 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

Angelina Jolie (Los Ángeles, 50 años) es la mayor estrella que pisa este año San Sebastián. No recibe el premio Donostia, como Jennifer Lawrence, pero su nivel de popularidad es incomparable: todo el mundo conoce a la Jolie. La actriz, cuya visita se anunció horas antes del arranque del Festival, apenas pasará un día en San Sebastián, ciudad que nunca había visitado antes. Sin embargo, sí que estuvo en Bilbao en 2007, cuando ella y Brad Pitt, por entonces felizmente casados, se perdieron tras visitar el Guggenheim y acabaron preguntando a un barrendero, que se hizo una foto con ellos para inmortalizar el encuentro.

La actriz llegó a media tarde desde el aeropuerto de Biarritz en un vuelo privado procedente de Londres, donde rueda una película. Entró por una puerta del servicio del hotel María Cristina y no protagonizó el habitual paseíllo firmando autógrafos. Solo unos pocos fans se dieron cuenta y corrieron, en vano, a entregarle un ramo de flores. A las seis y media desfiló deslumbrante por la alfombra roja con un vestido negro de tirantes que dejaba ver sus tatuajes. Atendió a los admiradores que llevaban una tarde de aguaceros esperándola.

Mientras, en la sala de prensa del Kursaal los periodistas hacían cola hora y media antes de que comenzara la rueda, lo nunca visto. Jolie presentaba 'Couture', cinta de la directora francesa Alice Winocour, que compite en la sección oficial. Además de protagonista, la actriz es productora y compareció junto al resto del equipo, Winocour, y los actores Louis Garrel, Anyier Anei, Garance Marillier y Ella Rumpf. Gentilmente, Jolie hizo que también hablaran para no monopolizar el encuentro.

Ampliar Angelina Jolie en la rueda de prensa. Efe

'Couture' (alta costura) transcurre en plena vorágine de la Semana de la Moda de París y entrecruza los destinos de tres mujeres. Jolie encarna a una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que le diagnostican cáncer. Los otros dos personajes son una joven modelo de Sudán del Sur que ha escapado de un futuro marcado para terminar en un entorno frívolo, y una maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con cambiar de vida.

Es fácil adivinar por qué la película interesó a la actriz. La ganadora del Oscar como actriz de reparto por 'Inocencia interrumpida' (1999), así como del Premio Humanitario Jean Hersholt que concede la Academia de Hollywood, sintió muy cercano el personaje de una mujer que recibe un diagnóstico médico grave mientras se encuentra en medio de una separación. El cáncer de ovarios acabó con la vida de su madre, la actriz Marcheline Bertrand, a los 56 años, y con la de su abuela. Jolie se sometió en 2013 a una doble mastectomía preventiva.

«Perdí a mi madre y a mi abuela muy jóvenes. Yo tengo ese gen», confesó. «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. Elegí hacerlo y no me arrepiento, pero lo importante es que cada mujer pueda elegir libremente». Jolie explicó que el cáncer en las mujeres no solo les afecta a ellas, sino también a quienes las rodean. Por eso le gustó el guion de 'Couture', porque el personaje masculino que encarna Louis Garrel entiende y sigue manteniendo el deseo por ella. «Alice ha hecho una película en la que une a las mujeres y a cualquier persona que atraviese esta situación y que se sienta vulnerable. Cuando leí el guion, pensé que iba a ir por un sitio más habitual, jamás sospeché que iba a terminar en un punto en el que el deseo siguiera formando parte de la vida. Es muy importante entender que se puede seguir viviendo, deseando y sintiendo como mujer, y que quienes aman a esas mujeres se lo deben recordar», afirmó.

Volcada en labores humanitarias, enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2012, Jolie soltó un suspiro y un «buff» cuando la preguntaron sobre la situación en Estados Unidos y el peligro que corre la libertad de expresión con la deriva autoritaria de Trump. ¿A qué le tiene miedo como artista y como americana? «Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco», respondió. «Siempre he vivido internacionalmente, mi familia es internacional. Mis amigos, mi vida... Mi visión del mundo es igual, unida, internacional. Así que cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite expresiones personales y libertades es peligrosas. Estos son momentos tan serios que tenemos que tener cuidado de no decir cosas casualmente. Así que tendré cuidado durante esta rueda de prensa. Son tiempos muy difíciles en los que todos vivimos juntos».

Ampliar Jolie atiende a los fans bajo la lluvia. Efe

Divorciada de Brad Pitt, con el que tiene seis hijos, tras doce años de matrimonio y una batalla legal de ocho años, la actriz de 'Lara Croft' y 'Maléfica' tuvo que interrumpir sus respuestas cuando le preguntaron sobre su madre. Contó que en el rodaje de 'Couture' había llevado un collar suyo y las cenizas. «Es difícil hablar de mi madre. Pensé mucho en ella. Muchos han pasado por un hospital y han vivido cosas similares o peores y saben la sensación de estar en un lugar así. Yo pensé en todo lo que tuvo que pasar mi madre, y que ojalá hubiera podido haber hablado tan libremente como yo lo puedo estar haciendo ahora. Ojalá que se hubiera sentido tan acompañada y no tan sola. Porque sé que mi madre le diría a mi personaje que viviera plenamente cada día, que no diera nada por sentado del mañana: tienes que aprovechar cada momento».

La directora de 'Couture', Alice Wincour, que regresa a San Sebastián seis años después de que compitiera con su inmersión en el espacio en 'Próxima', también experimentó de cerca este cáncer. «Nuestra conexión compartida va más allá del cine. Trabajar juntas ha sido sanador, y compartir ahora la película, también lo es», apuntó. 'Couture' mantiene puntos de contacto con la segunda película como directora de Jolie, 'En tierra de sangre y miel', que rodó en 2011 y ambientó en la guerra de Bosnia. En ambas, describió la estrella, «hay una guerra y una esperanza, un deseo de vivir una vida que esté libre de sufrimiento. Las dos forman parte de la condición humana y la existencia, porque podemos estar en puntos extremos de un conflicto real pero todos estamos unidos como seres humanos». La actriz celebró que el cine «permita poder entrar en una sala oscura, reunirte y compartir todos estos elementos».