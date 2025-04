«Aprendí muchísimo de la forma en que David Lynch veía la vida y el cine»

Victoriano S. Álamo Viernes, 25 de abril 2025, 20:34 Comenta Compartir

La fotografía de 'Cabeza borradora' (Eraserhead, 1977), 'Terciopelo Azul' (Blue Velvet, 1986) y 'Corazón salvaje' (Wild at Head, 1990), tres de los títulos esenciales del cineasta David Lynch, fallecido el pasado 16 de enero, llevan la firma de Frederick Elmes, que desde este viernes se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria para participar en la 24ª edición de su festival internacional de cine, en cuya programación brilla una retrospectiva del legendario cineasta de Montana.

Frederick Elmes y el director de 'Mulholland Drive' (2001) se conocieron mientras se formaban en el American Film Institute y la química entre ambos fue instantánea. «Se generó entre nosotros una conexión inmediata. Los dos compartíamos nuestra curiosidad por las imágenes, queríamos convertirlas en una especie de pinturas en movimiento en la gran pantalla. Y eso requería un estilo definido y especial», explica.

«David Lynch tenía un estilo muy particular, muy especial. Sus películas no son para todos los públicos. Algunas son más sencillas y accesibles y otras no tanto. Las que tenían una estructura menos tradicional son las que hicieron que me sintiera más atraído hacia él, desde un punto de vista artístico», asegura Elmes.

Trabajaron mano a mano en estos tres largometrajes, que son historia del cine, así como varios cortos, como 'The Cowboy and the Frenchman' (1988), y en el rodaje de varios anuncios publicitarios, «donde nos lo pasamos muy bien», confiesa Elmes.

Rodar con Lynch fue, reconoce, un punto de inflexión en su trayectoria. «Influyó mucho en la forma en la que he seguido trabajando como director de fotografía hasta hoy. Tenía una forma muy particular de rodar y aprendí muchísimo también de su forma de ver la vida y el cine. Fue la combinación de nuestras dos personalidades y nuestros gustos personales lo que hizo que me adaptase a su forma de concebir el cine», subraya con admiración.

No siempre compartían el mismo punto de vista, pero Elmes asegura que llegaban a un consenso porque ambos tenían el mismo objetivo y una concepción de la imagen muy similar.

Pone como ejemplo de lo especial que era David Lynch una anécdota durante el rodaje de 'Cabeza borradora'. «Recuerdo que quería convertirla en una pintura en movimiento, con claros y oscuros. En una escena concreta, estaba todo demasiado oscuro para mí. A pesar de ello, David me dijo que había objetos sobre los que aún incidía la luz y que lo quería más oscuro. Eso me dejó aterrado, me confirmó que estaba junto a un crack, porque era capaz de ver esas cosas con muchísimo detalle».

Ampliar Frederick Elmes, durante la rueda de prensa. R. C.

Recuerda que los periodos de rodaje con David Lynch eran «largos, porque cuidaba mucho los detalles». Aporta otra anécdota a modo de ejemplo: «Recuerdo un día en el que yo estaba en el set de rodaje y moví de sitio un objeto que estaba en una mesa y no me cuadraba en ese lugar. David Lynch me dijo que nosotros no hacemos eso, lo dejamos todo como está y nos buscamos la vida para que todo salga lo mejor posible en la pantalla».

«Filmar es mi segunda naturaleza»

A pesar de ser tan controlador con los detalles, Elmes señala que «a nivel creativo me dejaba libertad, me daba manga ancha». «David Lynch tenía ideas muy particulares sobre cómo tenía que sentirse cada escena. Quería alcanzar con las imágenes un estado de ánimo concreto para que lo sintiera el espectador, pero a la vez me dejaba expresarme libremente a nivel creativo», añade.

El director de fotografía de 78 años responde que al principio dejar de rodar en 35 milímetros y adentrarse en la tecnología digital fue un reto bastante complejo. «Fue un gran salto para la industria cinematográfica. Yo venía de estar acostumbrado desde joven a las películas Kodak, a las películas físicas y a utilizar los laboratorios para el revelado. Fue una transición difícil para mí. Pero filmar para mí es como una segunda naturaleza, está bajo mi piel. Por eso decidí confiar en las nuevas tecnologías, al fin y al cabo es otra forma de concebir las imágenes. Tanto las cámaras tradicionales como las digitales nos permiten crear imágenes, que es lo que a mí me gusta. Por eso utilizo ambas tecnologías. Al principio me costó el digital, porque era bastante complicado, pero ahora se ha vuelto sofisticado y sencillo», destaca.

«A John Cassavetes lo que le importaba era el trabajo con los actores» Frederick Elmes también rodó junto al cineasta John Cassavetes, otra leyenda norteamericana que, reconoce, ayudó a conformar su manera actual de entender la dirección de fotografía. «David Lynch siempre estaba preocupado por la imagen, lo controlaba todo. Cassavetes tenía una forma opuesta de trabajar. Estaba pendiente sobre todo de los actores, lo que le importaba era la actuación», rememora quien también ha firmado la fotografía de varios filmes de Jim Jarmusch, Ang Lee, John Turturro, Jim Sheridan, Charlie Kaufman y Todd Solondz, entre otros. En la retrospectiva que el festival de la capital grancanaria dedica a David Lynch se incluye la proyección de varios capítulos de las tres temporadas de la serie 'Twin Peaks'. «Amo 'Twin Peaks', me parece fantástico que se pueda ver así. Es una serie muy brillante y no formé parte porque David estaba rodando a la vez conmigo 'Corazón salvaje'. Esa historia de misterio cambió por completo la forma de hacer y de ver televisión», destaca. Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, comparte esa admiración por esa legendaria producción televisiva y por toda su filmografía. «Es un director que nos ha modelado la sensibilidad. Cambió nuestro modo de ver las cosas y su ascendencia ha sido formidable a la hora de hacer las películas», apunta. El crítico de cine Quim Casas, autor de un libro sobre el director de 'El hombre elefante' (The Elephant Man, 1980) editado por Cátedra en 2007, comparte la idea de que fue un autor «fundamental del cine contemporáneo», a la vez que lo define como «un artista renacentista». «Hizo cine, música, pintaba, hacía fotografía, vio todas las posibilidades que tenía internet y creó su página web y posteriormente su canal de youtube, rodó anuncios, diseñó muebles... y siempre de una forma coherente», destaca.