Una bomba de oxígeno para Marvel 'Los ojos de Wakanda'. La serie de animación de Disney, muy recomendable, supone un soplo de aire fresco en el catálogo de un sello cuya creatividad está en entredicho

Borja Crespo Domingo, 17 de agosto 2025

En medio de las múltiples polémicas que asolan el mundo Marvel, aunque no todos los ojos quieran ver, irrumpe en el menú de Disney + una serie que subraya las problemáticas que son pasto de discusiones en redes sociales a propósito de la deriva del cine de superhéroes. 'Los ojos de Wakanda', un proyecto que merece más promoción, goza de excelentes críticas, ha sido bien acogido por los aficionados al género y abre una interesante vía de debate.

Cuando hay libertad creativa, las producciones funcionan. Cuando no hay miedo a probar nuevas ideas, explorar narrativas y explotar visualmente hallazgos tecnológicos, con el apoyo de un buen guion, la ficción audiovisual es infalible. Sin embargo, cuando se trabaja con un equipo artístico atado de pies y manos, con temas encorsetados y material trillado, las posibilidades se desinflan –y también las modas–. La película de 'Los 4 Fantásticos' no ha sido un sonoro fracaso, pero sus intenciones se han quedado lejos de los objetivos marcados. Debido a su tamaño y a su fama, Marvel está en crisis, la rentabilidad se tambalea, y una vez más, como ocurre en la franquicia 'Star Wars', es la animación la que viene a salvar la papeleta, un campo donde la imaginación no tiene límites y el ingenio fluye con mayor atrevimiento, siempre y cuando haya consenso.

El país de Black Panther

'Los ojos de Wakanda' consta de cuatro episodios independientes, de media hora de duración, protagonizados por ciudadanos de Wakanda, la nación africana oculta a nuestros ojos, notablemente avanzada tecnológicamente. A lo largo del tiempo, los personajes principales, elegidos para la gloria, los «perros de la guerra», deben cumplir con diferentes misiones en el mundo exterior. La avanzada tecnología del país de Black Panther no debe caer en manos del resto de los humanos para no influir en el curso de la historia de la civilización. Empieza la serie con un capítulo redondo que presenta a una guerrera autosuficiente, reacia a asumir ciertas reglas, que acepta la ardua tarea de desactivar a un antiguo compañero desatado, un renegado con delirios de grandeza que está formando un gigantesco ejército que amenaza el orden mundial.

La paleta gráfica es excepcional, con algunas coreografiás dinámicas que resultan innovadoras, especialmente en las hábiles escenas de acción, donde predominan las luchas cuerpo a cuerpo. La animación, de movimiento fluido, con cuidados diseños de personajes, fondos y ambientación, entra muy bien, dejando un agradecido poso en el espectador. La sensación de estar viendo algo diferente es digna de aplauso.

Tras varias series de reciente estreno que han pasado sin pena ni gloria, como 'Ironheart' o el reboot de Daredevil, 'Los ojos de Wakanda' supone un soplo de aire fresco en el catálogo de Marvel.

La segunda entrega de la serie, supervisada por Todd Harris, presente en los créditos de franquicias como 'John Wick' –Ryan Coogler también anda por ahí–, presenta a otro intrépido guerrero wakandiano en plena misión. Este miembro selecto de los Hatut Zaraze, como se les denomina, acompaña en sus gestas al mismísimo Aquiles.

El episodio hace una revisión de la Guerra de Troya, con un final inesperado, traduciendo con una visión particular algunos pasajes de la materia prima original. El tercer capítulo cuenta con la aparición de un fantástico aliado, Puño de Hierro, que intercambia puñetazos en la misma Wakanda, mientras el cuarto se decanta por un relato con tintes futuristas que recuerda la razón por la cual es indispensable recuperar las armas robadas que ha sido desarrolladas gracias a los llamativos avances de la tecnología wakandiana.

Marvel, con poca pompa por parte de Disney, a pesar de su notable calidad, es la primera producción televisiva de la Fase 6 del UCM, que comenzó en cines con 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'. En octubre llegará otra producción de animación: 'Marvel Zombies'.

'Los ojos de Wakanda', ideal para degustarse del tirón en un maratón veraniego, apuesta por un estilo personal, una mirada diferente al UCM que expande las posibilidades de un universo que, como los tebeos de partida, el principio de todo, puede mostrar síntomas de agotamiento, pero tiene todavía mucho que aportar, siempre y cuando se liberen las mentes. Un refugio de creatividad, entretenido y necesario.