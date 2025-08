Comenta Compartir

Nada mejor que la voraz canícula para enfrentarnos a una película de terror que nos deje la sangre helada. Les propongo 'La extinción', que acaba ... de estrenar Movistar Plus+. Es una película sobre cómo acabar con el mundo, sí, una más, pero esta vez franco belga y de serie B, es decir nada de esas catástrofes aparatosas que nos mete el miedo en el cuerpo, sino que todo empieza con las vacaciones de un matrimonio y sus hijos, en un pequeño yate por el Caribe. Ya en el primer minutos nos cuentan que la humanidad ya se ha extinguido cinco veces y la que nos van a contar es la sexta. Aunque aquí más que el título que le han puesto, 'La extinción', sería mucho más correcto el original, 'Survivre' (Sobrevivir), porque de lo que trata de la feroz lucha de los protagonistas por la supervivencia. ¡Ah!, ¿que aún no los les he contado como se acaba el mundo? Pues de un día para otro cambia la polaridad del planeta y los polos se han invertido. No busquen explicaciones científicas, pasa y ya está. Y así el yate de los protagonistas, en el que ya nada funciona, aparece varado en medio de un desierto.

Y hablando de desierto, pronto aparece un toque a lo 'Mad Max', una lucha por la supervivencia que, para que lo tengan más difícil, se tendrán que enfrentar a una plaga de cientos de miles de repugnantes bichos, de apetito insaciable, que salen de las profundidades de la tierra. ¿No me digan que no les apasiona enfrentarse a esta extinción de la humanidad, cualquier tarde de calor abrasador pegados a su ventilador? Aquí da igual que la película no sea buena, es entretenida, que ya es bastante. Y es el trabajo póstumo de Émilie Dequenne, actriz favorita de los hermanos Dardenne, fallecida el pasado marzo.

