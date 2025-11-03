El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un hijo y cuatro madres

La película muestra el uso de las nuevas tecnologías: la madre del protagonista es muda a causa de un ictus, y se comunica, y mucho, mediante un iPad

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Filmin acaba de estrenar en su plataforma la película irlandesa 'Cuatro madres'. Estamos ante una joya minimalista, de la que se ha dicho que es ... una comedia, aunque no hay momentos típicamente cómicos, o que es un drama, pero que no busca la emoción. Un joven escritor gay que vive con su madre, a punto de iniciar una gira promocional de su último libro por Estados Unidos, recibe una llamada de tres de sus amigos que también viven con sus madres, que se van un fin de semana a un festival del Orgullo en Maspalomas, para que se haga cargo de ellas. Nota al margen: Después de la película del equipo Moriarti, la localidad de Gran Canaria es ya un destino gay mundial. Por cierto, 'Cuatro madres' tiene con la 'Maspalomas' de los Moriarti algún punto más en común, que deberán descubrir ustedes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  7. 7 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  8. 8 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  9. 9

    Oviedo supera la decena de comercios y restaurantes con más de un siglo de historia
  10. 10 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un hijo y cuatro madres

Un hijo y cuatro madres