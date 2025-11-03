Un hijo y cuatro madres

Filmin acaba de estrenar en su plataforma la película irlandesa 'Cuatro madres'. Estamos ante una joya minimalista, de la que se ha dicho que es ... una comedia, aunque no hay momentos típicamente cómicos, o que es un drama, pero que no busca la emoción. Un joven escritor gay que vive con su madre, a punto de iniciar una gira promocional de su último libro por Estados Unidos, recibe una llamada de tres de sus amigos que también viven con sus madres, que se van un fin de semana a un festival del Orgullo en Maspalomas, para que se haga cargo de ellas. Nota al margen: Después de la película del equipo Moriarti, la localidad de Gran Canaria es ya un destino gay mundial. Por cierto, 'Cuatro madres' tiene con la 'Maspalomas' de los Moriarti algún punto más en común, que deberán descubrir ustedes.

Les contaba las peripecias de este aturullado escritor durante un fin de semana, que de repente se encuentra en su casa cuidando a otras tres madres, que con la suya hacen cuatro. La película muestra el uso de las nuevas tecnologías: la madre del protagonista es muda a causa de un ictus, y se comunica, y mucho, mediante un iPad.

El escritor tiene una rumba (esos artefactos modernos que limpian el suelo), que aunque no tiene gran protagonismo, está siempre presente, y todos se comunican por videoconferencia.

La película toca temas muy interesantes, además del cuidado de los mayores, como la ausencia, o el presentar a personajes de la tercera edad con realismo, sin caricaturizarlos. No hay espacio para citar a las viejecitas, pero todas están estupendas. Y tras la cámara está Darren Thornton, que se ha inspirado tanto en su propia vida como en la película italiana 'Vacaciones de Ferragosto'.