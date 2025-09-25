El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Colin Farrell ha presentado 'Maldita suerte' en el Festival de San Sebastián.

Colin Farrell: «He dañado mi cuerpo y mi mente, pero no mi cuenta bancaria»

La estrella irlandesa, víctima de adicciones en el pasado, compite por la Concha de Oro dando vida a un ludópata en 'Maldita suerte', ambientada en los casinos de Macao

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:55

Allá a comienzos de los 2000, Colin Farrell siguió a rajatabla el mandamiento que lleva tatuado en su antebrazo: 'Carpe diem'. Su ingreso en una ... clínica de Los Ángeles tras una sobredosis en el rodaje de 'Corrupción en Miami', de Michael Mann, marcó el punto álgido en la trayectoria de pasotes que venía protagonizando el actor irlandés, que pocos días antes había cumplido uno de sus sueños al conocer en Buenos Aires a Diego Armando Maradona.

