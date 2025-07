'Devuélvemela': un delicioso cuento oscuro

Borja Crespo Viernes, 1 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

Un fin de semana de escasos estrenos, con un título contundente que promete ser, con el permiso de la esperada 'Weapons', uno de los estrenos de terror del verano. 'Bring Her Back', traducida como 'Devuélvemela' por estos pagos, es un filme duro de ver, pero altamente satisfactorio para quienes disfruten pasando un mal rato frente a la pantalla tras pasar por la taquilla. La nueva propuesta de los hermanos Philippou, Danny y Bill, responsables de la curiosa 'Háblame', camina por la senda de 'Hereditary' y otros lanzamientos de culto apadrinados por A24, la distribuidora y productora cinematográfica de moda. Prácticamente todo lo que toca esta empresa estadounidense, con un claro sello autoral, se convierte en un fenómeno entre los cinéfilos de pro, aunque últimamente, al aumentar su actividad, se ha salido del tiesto en más de una ocasión.

No es el caso de la rotunda película que nos ocupa, un relato sorprendente, macabro a rabiar cuando se lo propone, que sorprende y da un mal rollo fascinante. Cuenta con un par de escenas que revuelven el estómago y el cerebro. Imágenes impactantes, para nada gratuitas, que ayudan a crear una atmósfera desasosegante. Situaciones inesperadas que dan grima conscientemente, con el objetivo de sacudirnos en la butaca de al sala oscura. Estampas repugnantes, pura dentera, en contraposición a algunos pasajes poéticos, tan bellos como perversos, que dotan de una identidad propia, sugerente e inquietante, a lo que no deja de ser una llamativa vuelta de tuerca al popular cuento de Hansel y Gretel, convenientemente pasado de vueltas.

Dos hermanos huérfanos protagonizan 'Devuélvemela'. Tras la muerte de su padre, acaban en una casa de acogida, rodeada de árboles, donde habita una mujer singular cuyas excentricidades se mueven entre el miedo y la algarabía. Sally Hawkins, a quien vimos exultante en 'La forma del agua', interpreta a una madre adoptiva enigmática e histriónica que guarda un siniestro secreto. Su hija murió ahogada en la piscina tiempo atrás. Un niño pequeño, de insólitos modales, es el cuarto habitante del hogar de una familia circunstancial, terriblemente disfuncional. La película se toma su tiempo y no hace prisioneros. Hasta el ecuador del filme nos estalla el conflicto, se va tejiendo la trama con insinuaciones retorcidas y momentos incómodos.

Un trabajo creíble

El reparto principal, completado con la debutante Sora Song -con problemas de visión reales que eelevan su personaje-, Billy Barratt ('El regreso de Mary Poppins') y el pequeño Jonah Wren Phillips, al que le toca la peor parte -con escenas que duelen-, funciona de manera aplastante, otorgando credibilidad al trabajo tras la cámara de los hermanos Philippou. La imaginación de este dueto creativo aporta algunas ideas geniales, bien hiladas, únicamente ensombrecidas por el origen sobrenatural, no explicado, del bestial embrollo. Un cabo suelto que, a la hora de la verdad, no afecta al resultado final tras el torbellino de sensaciones.

En 'Devuélvemela' también hay momentos de ternura, no solo manda el horror. El amor lo confronta. Visualmente cuidada, no es una simple película de sustos. Propone un viaje perturbador, cargado de impresiones y emociones. Quizás sea la mejor película del año dentro del género. Todo amante del terror que se precie no puede perdérsela en pantalla grande.

Temas

Cine

Maternidad