'Los domingos' encabeza las nominaciones a los Premios Feroz

No ha habido sorpresas y los periodistas y críticos de cine agrupados en AICE han coincidido con el público. 'Los domingos' es la película favorita ... en los Premios Feroz, que se entregarán el próximo 24 de enero en Pontevedra. El tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa consigue nueve nominaciones, seguido muy de cerca por las siete obtenidas por 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, y 'Sirat', de Oliver Laxe, la película elegida por la Academia para representar este año a España en los Oscar.

Estrenada el pasado 17 de octubre tras lograr la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, 'Los domingos' permanece en lo más alto de la taquilla convertida en un fenómeno social. Todo el mundo habla de la historia de una adolescente bilbaína, alumna de un colegio religioso, que provoca un terremoto en su familia al anunciar que quiere hacerse monja e ingresar en un convento de clausura. Tras casi mes y medio en las salas, la película de la directora baracaldesa se mantiene entre los cinco títulos más vistos y roza los 3,5 millones de euros recaudados.

'Los domingos' aspira en los Feroz a mejor película dramática, dirección, guion, cartel y tráiler, mientras cuatro de sus intérpretes optan a premio: la debutante Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (ambas como actriz protagonistas), Nagore Aramburu como actriz de reparto y Miguel Garcés como actor de reparto. Sus contrincantes en el apartado de mejor drama son 'Maspalomas', 'Romería', 'Sirat' y 'Sorda'. Como mejor película de comedia, los informadores de cine han elegido de entre la cosecha anual 'La cena', 'Decorado', 'Mi amiga Eva', 'Rondallas' y 'Wolfgang'.

'Maspalomas' se presentó, al igual que 'Los domingos', en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Goenaga y Garaño logran siete nominaciones a los Feroz con el drama de un homosexual de 75 años, que tras un ictus debe olvidarse de la vida loca en el sur de Gran Canaria y regresar a San Sebastián para recibir cuidados en una residencia. Su vuelta al armario hará más insoportable la estancia, aunque el filme de los Moriarti apuesta por un tono luminoso y esperanzador, no exento de humor. 'Maspalomas' puede proporcionarle un Feroz a su estupendo protagonista, José Ramón Soroiz, que luchará por el premio contra Mario Casas ('Muy lejos'), Alberto San Juan ('La cena'), Álvaro Cervantes ('Sorda') y Sergi López ('Sirat').

'Sirat' ha sido, al igual que 'Los domingos', una de las sorpresas cinematográficas del año. Oliver Laxe hipnotiza con la aventura de un padre que se adentra en el desierto del sur de Marruecos para encontrar a su hija, perdida entre las tribus nómadas que van de rave en rave consumiendo drogas y bailando hasta llegar al éxtasis. Apadrinado por la productora de los hermanos Almodóvar, Laxe acaba de recibir el mayor número de nominaciones en los Premios del Cine Europeo y se da como segura su presencia en los Oscar. En los Feroz le siguen de cerca 'Romería', de Carla Simón, que pese a sus seis candidaturas aparece como perdedora en esta edición; 'Sorda' de Eva Libertad, también con seis; y otra sorpresa de la cartelera, la divertidísima 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, que ve recompensado su éxito en taquilla con cinco nominaciones.

¿Quiénes han sido las actrices del año según los Feroces? Ángela Cervantes ('La furia'), Miriam Garlo ('Sorda'), Nora Navas ('Mi amiga Eva') y Patricia López Arnaiz y Blanca Soroa por 'Los domingos'. En el apartado de actriz de reparto ganan por mayoría las intérpretes vascas: Nagore Aranburu ('Los domingos'), Iraia Elías ('Un fantasma en la batalla'), Elena Irureta ('Sorda'), María de Medeiros ('Una quinta portuguesa') y Elvira Mínguez ('La cena'). Como mejor actor secundario también hay presencia vasca: Asier Etxeandia ('La cena') y Kandido Uranga ('Maspalomas'), que se las verán con Joaquín Núñez ('Los Tigres'), Miguel Rellán ('El cautivo') y Miguel Garcés ('Los domingos').

Los títulos de series con más candidaturas son dos comedias, 'Poquita fe' y 'Superestar', con seis, seguidas muy de cerca por 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta', con cinco. Salvo 'Superestar', personalísimo viaje de Nacho Vigalondo por el circo televisivo alrededor de la cantante Tamara hace 25 años producido por Netflix, todas ellas son de Movistar Plus. La segunda temporada de 'Poquita fe' es una de las sensaciones del año, ocho episodios de apenas 20 minutos que tienen como hilo conductor la crisis de pareja de los protagonista y el problema de la vivienda.