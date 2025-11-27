El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Blanca Soroa y Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los domingos'. EC

'Los domingos' encabeza las nominaciones a los Premios Feroz

La película de Alauda Ruiz de Azua logra nueve candidaturas, seguida por 'Maspalomas' y 'Sirat', con siete cada una de ellas

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:20

No ha habido sorpresas y los periodistas y críticos de cine agrupados en AICE han coincidido con el público. 'Los domingos' es la película favorita ... en los Premios Feroz, que se entregarán el próximo 24 de enero en Pontevedra. El tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa consigue nueve nominaciones, seguido muy de cerca por las siete obtenidas por 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, y 'Sirat', de Oliver Laxe, la película elegida por la Academia para representar este año a España en los Oscar.

