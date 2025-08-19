El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernesto Sevilla en un bar de Madrid junto a su galgo italiano, Elvis, que le acompaña desde 2019. Ignacio Gil

Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»

El chanante es padre en comedias familiares como 'Sin cobertura': «Mi cuerpo ya no me permite ser juerguista en la vida real»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 19 de agosto 2025, 20:14

Quién le iba a decir al chanante Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) que le iban a reclamar para hacer de padre en comedias familiares como 'Sin ... cobertura', en la que viaja a la Edad Media junto a su mujer y sus hijos como castigo a su dependencia del móvil. El filme, rodado en escenarios vizcaínos, llega a los cines este 22 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  7. 7

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  8. 8 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»

Ernesto Sevilla: «¿Hijos? Tengo muchos sobrinos y un perro, con eso ya soy feliz»