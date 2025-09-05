Ester Expósito recibe una proposición indecente en 'El talento' El tercer largo de Polo Menárguez adopta las formas de un pueril thriller de intriga y patina en el retrato demasiado caricaturesco de un grupo de pijos

Oskar Belategui Bilbao Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

'El talento' arranca y termina con una prueba en la que su protagonista se juega su futuro como chelista en Viena. Tras 14 años de conservatorio, el personaje que encarna Ester Expósito se enfrenta a un jurado mayoritariamente masculino. Pero antes de que sepamos si interpreta correctamente la pieza de Kodály, un largo flashback nos lleva a la fiesta de cumpleaños de su amiga, la hija de un adinerado empresario vasco y padrino suyo, Ignacio Garmendia (Pedro Casablanc), que ha alquilado un espectacular hotel para la ocasión (el Palacio Artaza, en Leioa).

Tráiler de 'El talento'.

Una noche de desfase que el director Polo Menárguez rueda en un único escenario y casi en tiempo real, en la que el personaje de Expósito se entera de que, primero, su familia está arruinada y su padre a punto de entrar en la cárcel; y, segundo, que la situación se puede arreglar si se acuesta con su anfitrión. A la media hora la decisión ya ha sido tomada, pero todo se enreda entre el grupo de pijos, el más deleznable de los cuales luce pulserita con la bandera española.

Una inesperada y conocida canción de José Luis Perales en el clímax también aporta ironía al tercer largo del autor de 'El plan', curtido en series como 'Los Farad' y 'Las abogadas', que traslada a nuestros tiempos un relato de Arthur Schnitzler, 'La señorita Else', publicado en 1924, con la ayuda de Fernando León como coproductor y coguionista. Stanley Kubrick adaptó al autor austriaco en su filme póstumo, 'Eyes Wide Shut'.

Ampliar 'El talento' se rodó en su mayor parte en el Palacio Artaza de Leioa.

No todo funciona igual de bien en 'El talento', que adopta las formas de un thriller de intriga pueril y patina en el retrato demasiado caricaturesco de esos hijos de papá españoles y mexicanos, que parecen salidos de un episodio de 'Élite'. Por un lado, Menárguez tira con bala, como en la relación intermitente de la protagonista con la criada que limpia sus vómitos, violento recordatorio de la implacable lucha de clases. Por otro, el filme cae en el mismo morboso suspense que mueve al personaje del empresario sin escrúpulos: ver desnuda a una mujer con talento.

Temas

Críticas de Cine