Unos Feroz sin miedo a la pandemia

Oskar Belategui Domingo, 28 de febrero 2021 | Actualizado 08/07/2022 13:34h. Comenta Compartir

El momento más esperado de la gala de los Feroz que se celebra este martes (20.30 horas, retransmitida en el canal de los premios en YouTube) no será averiguar si 'Patria' vence a 'Antidisturbios' como mejor serie o si 'La boda de Rosa' es la mejor película del año imponiéndose a 'Las niñas'. No. El pico de audiencia vendrá cuando Victoria Abril recoja su Feroz de Honor tras la rueda de prensa que concedió el pasado jueves y que la actriz convirtió en un mitin negacionista de la pandemia. Lo hizo en Alcobendas, la sede de los premios inicialmente prevista, un municipio con una alta tasa de contagio que hasta este lunes no ha podido levantar las restricciones a la movilidad. Ello obligó a la organización de los Feroz a trasladar la gala al Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña. Abril ya ha anunciado que aparecerá sin mascarilla.

La Asociación de Informadores de Cine (AICE) que concede los premios se ha desmarcado de sus opiniones sobre las vacunas. Ha precisado que la actriz no paseará por la alfombra roja aunque sí recogerá el galardón y estará sola en el escenario. Su actitud contrasta con la del Festival de San Sebastián, que en su pasada edición retiró la acreditación y expulsó al director Eugene Green por su negativa a portar mascarilla durante la proyección de su película 'Atarrabi et Mikelats'. La Ertzaintza tramitó una denuncia administrativa por incumplir las medidas sanitarias. Las delirantes declaraciones de Abril han monopolizado la atención informativa sobre la octava edición de unos premios que, a diferencia de los Goya este próximo sábado, se celebran de manera presencial. Periodistas, actores y cineastas se mezclarán en el patio de butacas siguiendo un protocolo sanitario. Este año no habrá las tradicionales mesas redondas a semejanza de los Globos de Oro.

Los Feroz prometen una ceremonia «cañera y reconstituyente». «La pandemia nos tiene deprimidos y exhaustos», reconoce la presidenta de AICE, María Guerra: «Evidentemente no vamos a negar el batacazo moral y económico que ha supuesto la covid-19, sin embargo, nos proponemos huir de lo lacrimógeno. Vamos a celebrar las agallas de la industria audiovisual española, que en 2020 ha dado una excelente cosecha en ficción y documentales». La actriz Pilar Castro conducirá una gala escrita por Isabel Calderón y Lucía Litmajer, creadoras del espectáculo 'Deforme Semanal'. La plana mayor del cine español ha confirmado su asistencia: Mario Casas, Candela Peña, Álex García, Verónica Echegui, Eduard Fernández, Raúl Arévalo, los Javis, Javier Cámara, Megan Montaner, Macarena Gómez, Carmen Machi, Nathalie Poza, Juan Diego Botto, Natalia de Molina, Paco León, Loles León, Jorge Sanz…

Ampliar Candela Peña en 'La boda de Rosa', que aspira a 9 Premios Feroz.

2020 ha sido el año de las series.'Patria' parte como favorita con siete nominaciones, casi todas para su espléndido reparto: como protagonistas Elena Irureta y Ane Gabarain y en papeles de reparto Loreto Mauleón, Susana Abaitua, Eneko Sagardoy y Mikel Laskurain. La gran rival de la adaptación de Fernando Aramburu producida por HBO es 'Antidisturbios', de Movistar Plus, que cuenta con seis candidaturas. Junto a sus creadores, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, tienen opción de premio sus intérpretes: Vicky Luengo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Patrick Criado y Raúl Arévalo. Empatada en número de candidaturas, la terrorífica '30 monedas' que Álex de la Iglesia ha dirigido para HBO presume asimismo de un reparto que puede llevarse una estatuilla a casa: Eduard Fernández, Megan Montaner, Macarena Gómez, Carmen Machi y Manolo Solo.

En el apartado cinematográfico, Icíar Bollaín acapara nueve candidaturas con 'La boda de Rosa', una comedia que reivindica con risas pero con hondura la autoestima de tantas mujeres consagradas a los demás. Candela Peña en estado de gracia, Nathalie Poza, Paula Usero y Ramón Barea pueden subir al escenario a recoger su Feroz. Más premiable por los periodistas de cine pese a sumar tres nominaciones menos que 'La boda de Rosa' aparece 'Las niñas', ópera prima de Pilar Palomero. La directora zaragozana bebe de su experiencia en un colegio de monjas para recuperar la adolescencia de una niña de once años (Andrea Fandos), hija de una madre viuda (Natalia de Molina), en la España próspera y fallera de 1992. Una producción vasca, 'Akelarre', de Pablo Agüero, también puede llevarse el Feroz al mejor drama y el de actriz protagonista para Amaia Aberasturi.

Nominaciones a los Premios Feroz

Mejor pelí́cula dramá́tica

'Akelarre'

'Ane'

'Las niñas'

'No matará́s'

Mejor película de comedia

'La boda de Rosa'

'Los europeos'

'Historias lamentables'

'Orígenes secretos'

'Sentimental'

Mejor dirección

Icíar Bollaín por 'La boda de Rosa'

Cesc Gay por 'Sentimental'

Luis Ló́pez Carrasco por 'El año del descubrimiento'

Pilar Palomero por 'Las niñ̃as'

David Victori por 'No matará́s'

Mejor actriz protagonista de una película

Amaia Aberasturi por 'Akelarre'

Andrea Fandos por 'Las niñ̃as'

Patricia Ló́pez Arná́iz por 'Ane'

Kiti Mánver por 'El inconveniente'

Candela Peñ̃a por 'La boda de Rosa'

Mejor actor protagonista de una pelí́cula

Raúl Aré́valo por 'Los europeos'

Javier Cá́mara por 'Sentimental'

Mario Casas por 'No mataráś'

Javier Gutié́rrez por 'Hogar'

David Verdaguer por 'Uno para todos'

Mejor actriz de reparto de una pelí́cula

Juana Acosta por 'El inconveniente'

Verónica Echegui por 'Explota explota'

Natalia de Molina por 'Las niñas'

Nathalie Poza por 'La boda de Rosa'

Paula Usero por 'La boda de Rosa'

Mejor actor de reparto de una pelí́cula

Chema del Barco por 'El plan'

Ramón Barea por 'La boda de Rosa'

Juan Diego Botto por 'Los europeos'

Álex Brendemühl por 'Akelarre'

Sergi López por 'La boda de Rosa'

Alberto San Juan por 'Sentimental'

Mejor guión

'Ane'

'El añ̃o del descubrimiento'

'La boda de Rosa'

'Historias lamentables'

'Las niñ̃as'

Mejor mú́sica original

Roque Bañ̃os por 'Adú́'

Maite Arrotajauregi y Aránzazu Calleja por 'Akelarre'

Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal por 'Baby'

Roque Bañ̃os por 'Explota explota'

Federico Jusid y Adrián Foulkes por 'No matarás'

Mejor trá́iler

'Akelarre'

'La boda de Rosa'

'Explota explota'

'Historias lamentables'

'Las niñ̃as'

Mejor cartel

'Akelarre'

'El arte de volver'

'Los europeos'

'La reina de los lagartos'

'Rifkin's Festival'

Mejor serie dramá́tica

'30 monedas', de Á́lex de la Iglesia (HBO)

'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peñ̃a (Movistar Plus)

'El Ministerio del Tiempo', de Javier Olivares y Pablo Olivares (RTVE)

'Patria', de Aitor Gabilondo (HBO)

'Veneno', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Atresmedia)

Mejor serie de comedia

'Mira lo que has hecho' de Berto Romero (Movistar Plus)

'Nasdrovia', de Sergio Sarría, Luismi Pérez y Miguel Esteban (Movistar Plus)

'Vamos Juan', de Diego San José ́(TNT)

'Vergü̈enza', de Á́lvaro Fernaández-Armero y Juan Cavestany (Movistar Plus)

Mejor actriz protagonista de una serie

Ane Gabarain por 'Patria'

Elena Irureta por 'Patria'

Vicky Luengo por 'Antidisturbios'

Megan Montaner por '30 monedas'

Daniela Santiago por 'Veneno'

Mejor actor protagonista de una serie

Raú́l Arévalo por 'Antidisturbios'

Javier Cámara por 'Vamos Juan'

Eduard Fernández por '30 monedas'

Á́lex Garcí́a por 'Antidisturbios'

Hovik Keuchkerian por 'Antidisturbios'

Mejor actriz de reparto de una serie

Susana Abaitua por 'Patria'

Macarena Gómez por '30 monedas'

Carmen Machi por '30 monedas'

Loreto Mauleó́n por 'Patria'

Paca la Pirañ̃a por 'Veneno'

Mejor actor de reparto de una serie

Patrick Criado por 'Antidisturbios'

Mikel Laskurain por 'Patria'

Eneko Sagardoy por 'Patria'

Manolo Solo por '30 monedas'

Willy Toledo por 'Los favoritos de Midas'