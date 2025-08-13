El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santiago Segura, caracterizado como Torrente.

Se filtran imágenes del rodaje de 'Torrente, presidente'

En el fragmento se puede ver a Santiago Segura, vestido como Torrente, dando un discurso desde un balcón con una pancarta en verde oscuro donde puede leerse Nox

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:35

Santiago Segura se encuentra ya rodando 'Torrente, presidente', la sexta entrega de las aventuras de José Luis Torrente, el policía corrupto y facha en torno al que el cineasta construyó su exitosa carrera como director, que tras una serie de cortometrajes comenzó en 1998 con 'Torrente, el brazo tonto de la ley'. Lo cierto es que la filtración no ha estado exenta de polémica. En las imágenes, distribuidas por un usuario de TikTok, se puede ver a Santiago Segura, caracterizado como Torrente, dando un mitin desde el balcón de la sede del partido Nox, en una clara referencia a Vox, pues está cubierto con una lona también de color verde, pero más oscuro que el de la formación que lidera Santiago Abascal.

@keeemeeet

Torrente presidente

♬ sonido original - 🥶🥶

«...probablemente acabaríais en la cárcel, pero cuando gobierne yo, gobernemos nosotros, eso no va a pasar. A esas personas se las gratificará por haberle ahorrado trabajo a la Policía de España», dice el personaje, provocando los aplausos de los allí congregados. Por cierto que uno de los que aplaude desde el balcón, acompañando a Santiago Segura, es Willy Bárcenas, el cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas. De momento no se sabe si simplemente hace un cameo de los que le gustan al cineasta de Carabanchel o su papel tiene algo más de recorrido.

La lluvia de críticas no se ha hecho esperar y Segura no ha tardado en contestar. Una usuaria de Twitter le pregunta: «¿Por qué meter una referencia poco velada a una formación política que no tiene nada que ver con corrupción sistémica en el poder teniendo tan impagable ejemplo?». A lo que él responde: «¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?».

El estreno de 'Torrente, presidente' está previsto para 2026.

