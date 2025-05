¿Un asesino en 'Vivan los novios'?

Comenta Compartir

'El asesino del juego de citas' llevaba meses en Prime Video, concretamente desde noviembre del pasado año, y aunque la carátula tenía su atractivo - ... ese rollo setentero, visto también en la deliciosa 'El último late night', goza de un encanto especial-, no me decidí a verla hasta este fin de semana. Lo cierto es que la ópera prima de la actriz y cantante Anna Kendrick, la 'becaria' de George Clooney en 'Up in the Air (Amor sin escalas)', es una película tan inquietante como disfrutable.

Basada en hechos reales, la cinta cuenta la historia de Rodney Alcala, un asesino y violador en serie estadounidense que mató al menos a cinco y mujeres a finales de los setenta. Lo más sorprendente del caso es que en el año 78, mientras la Policía buscaba al autor de algunos de estos crímenes, Alcala apareció en un concurso de citas similar al 'Vivan los novios' que por estos lares presentaba Andoni Ferreño cuando Telecinco daba sus primeros pasos. Con guion de Ian McDonald, Kendrick aprovecha esa 'anomalía' para construir en torno al concurso un relato que va dando saltos en el tiempo, en los que muestra el espeluznante modus operandi del asesino, un aficionado a la fotografía al que da vida Daniel Zovatto. De hecho, la intérprete se reserva un caramelito de papel, el de Sheryl, una actriz que lleva unos meses viviendo en Los Ángeles a ver si sale la oportunidad de su vida. Cuando está a punto de darse por vencida, su representante la anima a presentarse como dama a conquistar en el concurso por tres pretendientes, siendo uno de ellos el 'serial-killer'. Con un estupendo ritmo, 'El asesino del juego de citas' es una propuesta bastante más original de lo que su nombre puede hacer entender.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión