El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Oscar Isaac, en un fotograma de la película. Netflix

Una fantástica 'Frankenstein'

Uno de los elementos más interesantes de la película de Guillermo del Toro es que si durante la primera hora de la historia es Frankenstein quien cuenta los acontecimientos, en la hora y media restante es el monstruo el que conduce la narración

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No esperaba gran cosa del 'Frankenstein' que Guillermo del Toro ha dirigido con el apoyo de la todopoderosa Netflix, pero la película protagonizada por Oscar ... Isaac, en el papel del tétrico doctor, y Jacob Elordi, en el de la criatura, es, nunca mejor dicho, fantástica. Con una dirección artística exquisita y unos decorados majestuosos, que recuerdan a las grandes producciones del Hollywood dorado, la historia da comienzo cuando la tripulación de un navío danés queda atrapada durante una expedición en el Polo Norte. Tras escuchar una explosión a lo lejos, acuden al rescate del doctor Viktor Frankenstein, que se encuentra gravemente herido y tratan de ponerlo a salvo a bordo de la embarcación. Pronto todos ellos serán atacados por una criatura con una fuerza sobrehumana que puede, además, regenerarse tras sufrir varias heridas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  6. 6 Un muerto y diez heridos en un atropello en Langreo: así fue el simulacro para evaluar la rápida actuación de los servicios de emergencias
  7. 7 El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
  8. 8 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas
  9. 9

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  10. 10

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una fantástica 'Frankenstein'

Una fantástica &#039;Frankenstein&#039;