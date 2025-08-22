Es, con toda probabilidad, uno de los cineastas más inquietos de la industria. Steven Soderbergh no tiene miedo a tocar todo tipo de géneros, a ... dirigir repartos corales, repletos de estrellas, o embarcarse en películas más pequeñitas con las que puede dar rienda suelta a sus ansias de experimentación. Ya lo demostró con artefactos como 'Perturbada' (2018), uno de los primeros largometrajes grabados directamente en un teléfono móvil, concretamente un iPhone 7 Plus.

'Presence', ya disponible en Prime Video, pertenece a este último grupo de cintas. ¿Su innovación? Narrar una historia en primera persona, a través de los ojos de un fantasma. La ficción sigue los pasos de una familia que se muda a la enorme casa de un barrio residencial por la que el desconocido espectro ya deambulaba antes siquiera de que los inquilinos hicieran acto de presencia. Desde su hipnótico punto de vista y entre sucesos sobrenaturales, provocados por el propio fantasma, conoceremos los anhelos de cuatro personas quizá un poquito bidimensionales. A saber, la madre egoísta y ambiciosa, el padre comprensivo, el hijo desnortado y la hija con un trauma que va desvelándose a medida que avanza la película.

Pronto queda patente que el espectro siente una fuerte querencia por la hermana, pero los motivos no están claros, y eso siembra un misterio que acaba atrapando al espectador. En este sentido, es vital el papel del cineasta a la hora de mover la cámara. Cada meneo, por pequeño o brusco que sea, va definiendo con maestría la personalidad de un fantasma tan inquietante como seductor, mientras la película se va tornando más y más oscura. Un estupendo ejemplo de cómo la innovación formal puede hacer atractiva una historia vista otras veces.