El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de los vecinos de Vallbona protagonistas de 'Historias del buen valle'.

José Luis Guerín encierra el mundo en un barrio de las afueras de Barcelona

'Historias del buen valle' conmueve en San Sebastián por su retrato del paisaje humano de Vallbona, un enclave en transformación por la emigración y el desarrollo urbanístico

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:55

José Luis Guerín (Barcelona, 1960) se toma su tiempo para rodar y estrenar. Debutó en 1984 con 'Los motivos de Berta', protagonizada por una adolescente ... que veía su vida alterada por el rodaje de una película en su pueblo. En 1990, 'Innisfree' regresaba, cuarenta años después, a los paisajes irlandeses en los que John Ford rodó 'El hombre tranquilo'. 'Tren de sombras' (1997) buceaba en la naturaleza íntima del cine. Cuatro años más tarde llegó la magna 'En construcción', uno de los trabajos más influyentes de las últimas décadas, que abrió las puertas a los documentales 'de autor'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio José Luis Guerín encierra el mundo en un barrio de las afueras de Barcelona

José Luis Guerín encierra el mundo en un barrio de las afueras de Barcelona