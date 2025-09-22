El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kirmen Uribe y Asier Altuna con el póster de 'Karmele', que se estrena en cines el 10 de octubre. O. Belategui

«'Karmele' parece de Hollywood y está hecha en euskera»

Asier Altuna presenta en el Zinemaldia una ambiciosísima adaptación de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:28

A veces, para encontrar vidas de película basta con mirar a nuestro alrededor. Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) recuerda en las primera páginas de 'La hora ... de despertarnos juntos' (Ed. Seix Barral) a una anciana Karmele Urresti que, sabedora de su inclinación literaria, iba a su casa familiar a contarle episodios de su vida. Uribe era apenas un crío y se perdía entre tanto dato y tanta fecha de aquella vecina. Tuvo que esperar a su tercera novela para narrar la odisea de una familia que vivió varios exilios. Una enfermera y un trompetista y espía, Txomin Letamendi, que han cobrado vida en la pantalla gracias a Asier Altuna (Bergara, 1969), que ha presentado 'Karmele' fuera de concurso en la sección oficial del Zinemaldia.

