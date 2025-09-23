Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano Tenía 87 años y trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks

La actriz Claudia Cardinale, en una de sus últimas apariciones públicas en el Festival de Cannes.

R. C. Martes, 23 de septiembre 2025, 23:31 Comenta Compartir

La icónica estrella cinematográfica Claudia Cardinale, musa del mejor cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en Francia y «en presencia de sus hijos», según ha declarado su representante, Laurent Savry, a la AFP.

Claudia Cardinale, musa del cine italiano, falleció este martes en Francia a los 87 años. Según confirmó su agente a la agencia AFP, la que fuera estrella de la gran pantalla entre los años 50 y 80 dio su último aliento «en presencia de sus hijos».

Nacida en Túnez el 15 de abril de 1938, de padres sicilianos, Cardinale trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks, protagonizando obras maestras como 'Fellini ocho y medio', 'El gatopardo' o 'Rocco y sus hermanos'. «Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada, tanto como mujer como artista», ha asegurado Savry.

Cardinale, bellísima, se convirtió pronto en uno de los rostros más conocidos y admirados del cine europeo. Musa de los mejores directores italianos (y franceses), no tuvo nada que envidiarle a los demás rostros deseados de la época, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Monica Vitti o Anna Karina.