La actriz Claudia Cardinale, en una de sus últimas apariciones públicas en el Festival de Cannes. EFE

Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano

Tenía 87 años y trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks

R. C.

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:31

La icónica estrella cinematográfica Claudia Cardinale, musa del mejor cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en Francia y «en presencia de sus hijos», según ha declarado su representante, Laurent Savry, a la AFP.

Nacida en Túnez el 15 de abril de 1938, de padres sicilianos, Cardinale trabajó con directores de renombre como Luchino Visconti, Federico Fellini y Richard Brooks, protagonizando obras maestras como 'Fellini ocho y medio', 'El gatopardo' o 'Rocco y sus hermanos'. «Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada, tanto como mujer como artista», ha asegurado Savry.

Cardinale, bellísima, se convirtió pronto en uno de los rostros más conocidos y admirados del cine europeo. Musa de los mejores directores italianos (y franceses), no tuvo nada que envidiarle a los demás rostros deseados de la época, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Monica Vitti o Anna Karina.

