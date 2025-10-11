Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años La ganadora del Óscar, un BAFTA y dos Globos de Oro ha fallecido en California. Su familia pidió privacidad en este momento

C. P. S. Sábado, 11 de octubre 2025, 21:23 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, ha muerto este sábado en California a los 79 años, según publica la revista PEOPLE. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, y su familia ha solicitado respeto a su privacidad, de acuerdo con un portavoz citado por el medio.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, acumuló múltiples reconocimientos: un Óscar, un BAFTA, dos Globos de Oro y varias nominaciones al Emmy y al Tony. En 2017, recibió el AFI Life Achievement Award, consolidando su legado.

Una vida dedicada al cine

Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles (California), Keaton fue la mayor de cuatro hermanos. Su madre, Dorothy Deanne Keaton, aficionada a la fotografía, y su padre, John Hall, ingeniero civil y agente inmobiliario, influyeron en su temprano interés por el arte y la estética.

Su salto al cine se produjo en 1970 con Lovers and Other Strangers. Ese mismo cambio la llevó a formar parte de grandes producciones dramáticas. En 1972 interpretó a Kay Adams, pareja de Michael Corleone, en 'El Padrino', papel que retomó en 'El Padrino II' (1974) y más adelante en la parte III (1990).

En 1977, encarnó al personaje que la inmortalizó: Annie Hall, un papel que le valió el Óscar a la Mejor Actriz. La película, con fuertes tintes autobiográficos, marcó un hito en su carrera artística.

Consciente de no quedar encasillada en ese personaje, Keaton eligió luego papeles más dramáticos. En 'Buscando Mr. Goodbar' (1977) exploró tonos más oscuros y obtuvo reconocimiento por su valentía interpretativa.

Además de actuar, dirigió algunos proyectos como 'En el cielo' (1987) y otras producciones de televisión. También cultivó pasiones paralelas: la fotografía, el diseño de interiores y la escritura, con libros como 'Ahora y siempre', donde reflexiona sobre su vida y su relación con su madre.

Temas

California

Hollywood