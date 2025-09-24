El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El realizador Daniel Sánchez Arévalo, junto a Javier Gutiérrez y el resto de actores principales de la película 'Rondallas'. EFE

'Rondalias'

Crítica de televisión ·

Una de esas raras películas que consiguen hacerte salir del cine con una sonrisa después de haber llorado

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:51

Quédense con el nombre, como de otra época: 'Rondallas'. Daniel Sánchez Arévalo, el director de 'Azul oscuro casi negro' y 'Primos', regresa en estado de ... gracia con la comedia que España necesita en este momento. Una fábula ambientada en un pueblo costero de Pontevedra que habla de segundas oportunidades y de mantener unido el espíritu de una comunidad. Una de esas raras películas que consiguen hacerte salir del cine con una sonrisa después de haber llorado. Qué difícil es lograr que todos los personajes de esta historia coral tengan alma. Vecinos marcados por el naufragio de un pesquero que dejó huérfanos y viudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  8. 8

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  9. 9 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  10. 10

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Rondalias'

&#039;Rondalias&#039;