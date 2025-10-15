El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel promocional de 'John Candy. Yo me gusto'. R. C.

San John Candy

Crítica de televisión ·

'John Candy. Yo me gusto' convierte en santo al cómico. La plana mayor de genios salidos del 'Saturday Night Live' se rinde en halagos a la estrella canadiense

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:23

Comenta

Todo aquel que haya crecido en los 80 y 90 conoce a John Candy. Su oronda presencia alegró comedias memorables como '1941', 'Granujas a todo ... ritmo', 'El pelotón chiflado', '1,2,3... Splash', 'La loca historia de las galaxias', 'Solo en casa'... Un documental en Prime Video reivindica la figura del actor, que falleció en 1994 de un infarto a los 43 años.

