Kevin Costner no ha parado de trabajar, manejando una trayectoria interesante, también detrás de las cámaras, con una buena nota media, a diferencia de otros astros de su generación. Afortunadamente, sus incursiones en el terreno del thriller, con títulos como 'Criminal' o '3 días para matar', no le han encasillado en el papel de héroe otoñal de acción, como a Liam Neeson, o un decadente Bruce Willis. Tras su exacerbada presencia en los años 80 y 90, oscarizado en exceso de la mano de 'Bailando con lobos', se hundió con 'Waterworld', un proyecto a reivindicar con el paso del tiempo. Años más tarde demostró su extraordinaria valía como director con un título indispensable, el sobrio western 'Open Range'.

Éxitos en la pequeña pantalla, como la serie 'Haltfields & McCoys', o la curiosa 'Mr. Brooks', insuflaron energía a su carrera, con colaboraciones de lujo en las estupendas 'Molly´s Game' o 'Yellowstone' para televisión. En 'Uno de nosotros', un intenso drama familiar, el popular actor mantiene su carisma compartiendo encuadre con Diane Lane, otro indiscutible peso pesado de la interpretación: ahí está 'Trumbo', entre sus trabajos contemporáneos, o la temporada final de 'House of Cards', además de acompañar al Superman de Zack Snyder.

'Uno de nosotros', basada en la novela de Larry Watson, está dirigida por Thomas Bezucha, responsable de la estimable comedia coral 'La joya de la familia', con Diane Keaton, y la incomprendida cinta juvenil 'Monte Carlo', con Selana Gomez, una divertida metáfora de 'El mago de Oz'. Aquí se apunta al western moderno, como signo de madurez, fusionando drama y thriller al servicio de una historia de venganza cuyo reparto principal, como es de imaginar, está exultante. Costner encarna a un sheriff jubilado, Lane a su esposa. Ambos sufren la trágica pérdida de su hijo, el principio de un duro viaje cuya meta es conseguir la custodia de su nieto, en manos de una familia de poco fiar tras el nuevo matrimonio de su nuera. Abandonan su rancho para asumir el rol de abuelos y salvar al pequeño de un ambiente que no le conviene.

«Lo que más me tocó del proyecto es el impulso que nace de la idea de rescatar al niño», resalta el director. «Habla de la familia, y eso siempre me gusta. Pero también me atrajo la oportunidad de retratar el matrimonio de los protagonistas, de seguir su recorrido por el dolor mientras se esfuerzan en reunir a la familia. Por muy aterradora, trágica y violenta que pueda parecer la película, nunca se rompe el vínculo de autenticidad y afecto entre esas dos personas que llevan tantos años juntas».

A diferencia del libro de partida, 'Uno de nosotros' transcurre en los años sesenta, y no en los cincuenta. «El año 1963 me atraía porque me parece que es una encrucijada de la cultura estadounidense del siglo XX», señala Bezucha, «Es Camelot y Kennedy a la vez. Hubo un antes y un después; experimentamos una caída, una pérdida de la inocencia colectiva. Quería que el matrimonio portagonista se casaran en un juzgado con el retrato de John Kennedy porque así todos sabrían que esto acabaría mal».

A Lane le atrajo «la dinámica de la pareja», según reconoce la veterana actriz. «Treinta años de matrimonio equivale a viajar por varios universos. Se crece, se cambia, se madura en algunos aspectos y en otros no. Las debilidades de cada uno salen al descubierto en una relación tan larga, no pueden esconderse y se acaba dejando de intentarlo. Pero están en un punto en que su relación ha cambiado de tal forma que ha caído en su versión más débil«. Para Kevin Costner, »es una película dura y fuerte». Un western diferente que explora los límites de los lazos familiares.