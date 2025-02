maría estévez Los Ángeles Jueves, 3 de junio 2021 | Actualizado 08/07/2022 11:31h. Comenta Compartir

Vera Farmiga (Clifton, Nueva Jersey, 1973) sorprendió a Hollywood en 2006 cuando participó en la película de Martin Scorsese 'Infiltrados'. Tres años después consiguió una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria por la sátira 'Up in the Air' junto a George Clooney. Desde entonces, su nombre suena con fuerza dentro del género de terror gracias a la franquicia 'Expediente Warren'. En esta nueva entrega vuelve a interpretar a la clarividente Lorraine Warren, un personaje basado en una mujer real y casada con el experto en demonios Ed Warren (Patrick Wilson).

–'Expediente Warren' se ha convertido no solo en una franquicia de éxito, sino también en sinónimo de calidad.

–Se puede comparar a las mejores cintas de terror. Yo no soy una mujer de gritar en las películas de miedo, no suelo interpretar a la víctima, pero qué duda cabe de que estoy haciendo ruido dentro del género.

Vídeo. Tráiler de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio'.

–Es cierto, no es una 'reina del grito' ni una 'femme fatale'.

–De las cuarenta cintas que he rodado, seis o siete son del género de terror y reconozco que mucha gente me asocia con este tipo de películas. Sé que estoy de moda gracias a esta franquicia y yo me dejo querer. Durante los últimos años he tenido mucha suerte, me han ofrecido personajes de calidad que me han permitido mostrar cierta versatilidad. No es fácil en el Hollywood actual conseguir buenas oportunidades.

–El público sigue las historias reales de Ed Warren cuando las adaptan al cine.

–La historia de esta tercera entrega es sensacional. Nos hemos tomado ciertas libertades dramáticas para dar forma a la narración, pero, sin duda, este caso es fascinante. Después de leer los libros de Warren, es difícil no creer que se enfrentaron a entidades diferentes. Para mí, no es tanto la historia, sino la relación personal entre los Warren lo que me llama la atención. En realidad, esta saga es una historia de amor. Era un matrimonio hecho en el cielo, es difícil encontrar una pareja que se respete y se quiera durante décadas como ellos lo hicieron.

–Se siente más responsable cuando su personaje es real.

–Sí, la responsabilidad se multiplica. Yo hice un esfuerzo extra para dar vida a Lorraine. En 'Expediente Warren' nos enfrentamos a demonios, espíritus y fantasmas no humanos.

Ampliar Una imagen de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio'.

–En este capítulo los Warren afrontan el momento más complicado de su trabajo de investigador.

–Exactamente. Les hemos sacado de su espacio de confort. En este punto de sus carreras, la casa embrujada se ha convertido en un entorno demasiado agradable. Obligarles a salir nos permite mostrarlos desde otra perspectiva.

–Encuentran un equilibrio muy sorprendente entre el mal y el respeto que sienten por su trabajo.

–Ellos saben que para equilibrar el mal que lo invade todo, hay que luchar contra el diablo con amor. Su amor es un gran contraste frente al mal, y ese es uno de los temas más importantes que he tratado de mostrar a lo largo de mi carrera. Para mí, es más una historia de amor que una de terror, y eso es lo que la hace tan única. Su mensaje demuestra que disfrutan en la compañía del otro, haciendo lo que hacen y ayudando a los demás. Es algo hermoso mostrar a esta pareja dentro del género de terror.

–En cuanto a los sustos, es un sin parar.

–Sí, pero no vamos a contarlos. A la gente le encanta pasar miedo; eso es lo que esperan y eso es lo que van a recibir. Las películas de la saga Warren comienzan con algo real para luego trasladarse a su mundo. Estos expedientes asustan por lo que cuentan, luego vas embelleciendo la narración hasta encontrar el escapismo del miedo.