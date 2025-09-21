El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El actor Anson Mount (capitán Pike), con su tripulación ante la nave USS Interprise.

Un extraño mundo

Crítica TV ·

Es como la voz grave y profunda de Gandalf que anuncia tiempos oscuros antes de dibujar una difícil y luminosa salida

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

En el primer episodio de 'Star Trek: Nuevos y Extraños Mundos', el capitán Pike y la tripulación del Enterprise terminan en un planeta a punto ... de iniciar una guerra total. La misión debe respetar la orden de no interferir en sistemas que todavía no han alcanzado un desarrollo tecnológico equiparable al de la Federación de Planetas. Sin embargo, el capitán Pike decide hacer algo porque ese planeta le recuerda mucho a la Tierra de los libros de Historia, es decir, la Tierra del siglo XXI, el siglo en el que nos matamos unos a otros en la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial para terminar cercenando la vida de millones de personas y borrando del globo una porción completa de los Estados Unidos de América.

