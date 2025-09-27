Conviene, no obstante, prestar atención a otras series que se han presentado más allá de la costa vasca, como la versión nacional de la italiana 'Mare Fuori'

Las cadenas nacionales han reservado algunas de sus principales bazas para el festival de San Sebastián, la cita más importante con el cine en España ... pero que también guarda espacio para las series, como cualquier certamen que se precie hoy en día (y los que no se precian también). Allí se han estrenado títulos que se esperan con ganas como la segunda temporada de 'La ruta' (ahora en Ibiza), la adaptación de la novela de Cercas 'Anatomía de un instante' (Suárez de nuevo en la pantalla) o 'La suerte', esa rareza sobre toreros y fiesta que va a parar al catálogo de Disney.

Conviene, no obstante, prestar atención a otras series que se han presentado más allá de la costa vasca, como la versión nacional de la italiana 'Mare Fuori' sobre un centro de menores frente a las costas de Alicante. Atresplayer ha confiado, con buen ojo, la historia de 'Mar afuera' a Natxo López (siempre eficaz, sobre todo en 'Perdida') y la dirección a Norberto López Amado y Rómulo Aguillaume. En Italia fue todo un fenómeno de masas, aquí ha pasado más inadvertida aunque en el reparto figuren rostros jóvenes como los de Gabriel Guevara y Hugo Welzel, que siempre sirven de reclamo. Interpretan a dos chavales que acaban, por circunstancias diferentes, en el correccional. Los dos llegan de mundos antagónicos –uno de familia acomodada con todo tipo de facilidades en su día a día y otro de origen humilde que se ha tenido que buscar la vida como ha podido–. Pero allí dentro importa poco de dónde viene cada uno y están obligados a entenderse, sobre todo por las amenazas que les rodean. Pero si por algo merece la pena es por fijar su vista en el aumento de conductas violentas cada vez más frecuentes entre la población joven, con consecuencias terribles.

