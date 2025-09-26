El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eduard Fernández encarna a Santiago Carrillo y Álvaro Morte es Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante'.

'Anatomía de un instante': la serie del año es un apabullante repaso a la Transición

Alberto Rodríguez adapta con ambición el libro de Javier Cercas sobre el 23-F y recrea la historia reciente de España con ritmo cinematográfico y actores caracterizados a la perfección

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:14

Hay una escena de 'Anatomía de un instante' en la que Santiago Carrillo va en taxi por la Gran Vía de un Madrid lluvioso mientras ... sostiene un papelito. En él, Adolfo Suárez ha escrito las tres condiciones para legalizar el Partido Comunista: respeto a la monarquía, a la unidad de España y a la bandera bicolor. La Historia con mayúsculas de España en una servilleta de bar. Quizá no ocurrió así, pero Javier Cercas acertó a escribirlo y Alberto Rodríguez lo ha rodado de tal manera que nos embarga la emoción. Te olvidas que ese Carrillo es Eduard Fernández. Y esa Gran Vía de Madrid, con sus rótulos del cine Azul y el Sepu, es la de 1977.

