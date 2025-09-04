Aunque se inicia como una historia costumbrista, pronto descubrimos que estamos ante una intensa intriga que no da un minuto de respiro

Es posible que ustedes no sepan quienes son Jorge Díaz, Agustín Martinez y Antonio Mercero, a lo más este último como el hijo del creador ... de 'La cabina'. Pero sin duda todos ustedes sabrán, y más si son aficionados a la literatura negra, quién es 'Carmen Mola', el gran boom de la serie negra española de los últimos años. Pues 'Carmen Mola' es el seudónimo tras el que se esconden Jorge, Agustín y Antonio. Los tres son los guionistas de 'Dos tumbas' (Netflix) apasionante serie de tres episodios dirigidos por Kike Maíllo ('Eva'), uno de esos cineastas a los que no hay perder de vista. Aunque se inicia como una historia costumbrista, pronto descubrimos que estamos ante una intensa intriga que no da un minuto de respiro sobre dos adolescentes desaparecidas al ir a la feria de un pueblo malagueño. Poco después aparece en el mar el cadáver de una de ellas y a la otra se la da también por ahogada. Pero realmente la acción empieza poco tiempo después, cuando la Guardia Civil da por cerrado el caso y la abuela de la desaparecida no se da por satisfecha y empieza a investigar por su cuenta. Y claro, empieza a descubrir cosas.

La abuela, antigua hippie ibicenca reconvertida en profesora de piano, interpretada por la gran Kiti Manver, a la que los años le sientan estupendamente (recordémosla en 'El inconveniente'), pronto se convierte en una sádica criminal, y es el gran motor de esta historia llena de giros sorprendentes, en la que también hay un mafioso de la Costa del Sol y unos pendientes, y en donde todos esconden algo. Sin desvelar nada, hay una frase de Confucio, citada al final, que da que pensar: 'Cuando inicias un viaje hacia la venganza, cava dos tumbas'. Bravo por 'Carmen Mola' aunque aquí no firma como tal, y por Kike Maíllo. Disfrútenla.

