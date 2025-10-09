El miércoles, HBO Max colgó el tercero de los seis episodios de 'Pubertat', escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, y es el momento de ... hincarle el diente a la serie que, sin duda, va a ser una de las producciones más interesantes de la temporada. A estas alturas, con un largometraje y dos series, Leticia Dolera es ya un valor imprescindible de la creación española.

Si su anterior serie, 'Vida perfecta', mostraba a tres mujeres en crisis existencial, ahora en 'Pubertat' indaga sobre los demonios y la sexualidad en la adolescencia, una serie poliédrica, con muchos puntos de vista, centrada en un grupo de 'castellers' catalanes, que hacen castells, esas hermosas e imponentes torres humanas patrimonio de la humanidad, que funciona como metáfora de que un objetivo que solo se consigue con una colaboración común, con el apoyo de unos a otros, la confianza entre todos los que participan, al margen del sexo, la edad o cualquier otra consideración personal. Basta con que uno no funcione adecuadamente para que la torre se vega abajo.

Aquí el punto de partida es una agresión sexual grupal de unos de adolescentes, compartida en las redes sociales de los menores. Y siendo un tema delicado, la gran habilidad de Leticia Dolera es no caer en el morbo ni en consideraciones simplistas, donde no todo es blanco o negro, sino que la gama de grises es muy amplia. Por supuesto Leticia no da puntadas sin hilo e intenta poner a la sociedad actual ante un espejo. La directora ha dicho que 'Pubertat' debería verse en los colegios. Permítanme que añada más, la serie debería ser de visión obligada para tantos padres de adolescentes que desconocen qué hacen sus hijos y con quiénes se relacionan.