Billy Joel es toda una institución en Estados Unidos, un artista que ha sabido reinventarse desde que en 1973 'Piano Man', versionada entre nosotros por ... Ana Belén, le lanzara a la fama. De cantautor de vaso largo a rockero nostálgico, Billy Joel lleva más de medio siglo componiendo y cantando temas memorables que le han reportado 23 discos de platino y 6 Grammy. Ningún otro músico ha tocado 150 veces en el Madison Square Garden. A sus 76 años, vive momentos difíciles. Una enfermedad neurológica ha obligado a interrumpir su gira justo cuando un documental repasa su vida y su carrera. Disponible en varias plataformas, 'So it Goes' se diferencia de las hagiografías al uso pagadas por discográficas por la sinceridad con la que el músico hace balance de una existencia de éxitos y tormento. Su alcoholismo, sus intentos de suicidio, su grave accidente de moto en los 80, su insatisfacción permanente vertebra un apasionante viaje musical en el que astros del calibre de Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sting y Elton John le rinden pleitesía.

Una madre sumida en la depresión, un padre, superviviente del Holocausto, con el que solo se reencontró poco antes de morir, su identidad judía y hasta cierto complejo de clase se agolpan en un filme que arranca en la fastuosa mansión acristalada de Long Island que contemplaba con admiración desde la lejanía cuando era un cantante en bares de Nueva York. Casado en cuatro ocasiones, Billy Joel no parece haber superado la separación de su primera mujer, Elizabeth Weber, que lo dejó todo para convertirse en su representante y llevarle a lo más alto. Ella eligió como single de 'The Stranger', su mejor álbum, 'Just the Way You Are', una balada dedicada precisamente a ella.

