Miren Ibarguren, en 'El refugio atómico'. R. C.

El bunker

Crítica de televisión ·

Es una serie de la que no se puede desvelar demasiado, pero no pongan las expectativas muy altas

Boquerini

Boquerini

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:22

Decía Hitchcock que toda película debía empezar con un terremoto y luego ir aumentando su intensidad. Pues bien, en 'El refugio atómico', la nueva serie ... de Netflix a cargo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de 'La casa de papel', es al revés. Empieza con una guerra atómica, sigue con una mentira, pasa por una mala copia de 'Gran hermano' y finaliza como un culebrón venezolano. ¡Vaya decepción! Es una serie de la que no se puede desvelar demasiado, pero no pongan las expectativas muy altas.

