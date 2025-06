Casos no resueltos

Los casos del Departamento Q' son una serie de largometrajes daneses, basados en una colección de novelas apasionantes de Jussi Adler-Olsen que, sobre todo ... en el caso de las primeras películas de la saga, tenían tal fuerza que te mantenían pegado a la butaca. A mitad de la saga, cuyas adaptaciones no han finalizado, cambiaron el reparto y decayó bastante. Sus creadores han sido conscientes de ello, pasando las películas de ser estrenadas en cine a hacerlo directamente en plataformas. Ahora las novelas de Jussi Adler-Olsen se han convertido en una serie de televisión británica que ya se puede ver en Netflix con el título de 'Dep. Q', lo que ha provocado que el departamento en cuestión, integrado por un agente tras su descenso a los infiernos y su ayudante, pase de pertenecer a la policía de Copenhague a la de Edimburgo.

Aunque la serie se ha descafeinado algo, sigue teniendo bastante interés. Las películas originales tenían unos personajes muy potentes, sobre todo con el policía encargado de un departamento situado en un oscuro sótano de la dirección policial, un hombre hosco pero eficaz, que ha sufrido su propio descenso a los infiernos, con el encargo de revisar casos nunca aclarados, y su ayudante, un tranquilo y brillante agente, que además es un musulmán practicante. No se podía mostrar mejor lo que debe ser la integración con los emigrantes que con este sabio personaje. Netflix ha transformado ahora la Dinamarca original en un Edimburgo oscuro y gótico, con unos personajes algo diferentes pero igualmente muy bien definidos, lo que no ocurre con todos los secundarios. Si ustedes siguieron las películas danesas, esta serie les va a gustar, aunque ya no les produzca sorpresa, pero si se aproximan a las novelas de Adler-Olsen por primera vez, 'Dep. Q' les va atrapar.