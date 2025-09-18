El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'The Pitt'. R. C.

Una de médicos

Crítica de televisión ·

Una serie de médicos en un éxito seguro. Movistar Plus+ lo sabe y acaba de triunfar en los Emmy con 'The Pitt'

Boquerini

Boquerini

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:19

Siempre nos han chiflado las series de médicos, desde aquel guapísimo doctor Gannon de 'Centro médico' de los 70, que enamoró a tantas quinceañeras, hasta ' ... House', con uno brillante pero algo problemático, pasando por 'Urgencias', donde ya George Clonney comenzó a romper corazones. Una serie de médicos en un éxito seguro. Movistar Plus+ lo sabe y acaba de triunfar en los Emmy con 'The Pitt', cuya segunda temporada se anuncia para enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  3. 3

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  8. 8 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  9. 9 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  10. 10

    DuPont mantendrá 283 empleos tras una venta que la plantilla encara con «incertidumbre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una de médicos

Una de médicos