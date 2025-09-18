Una de médicos

Siempre nos han chiflado las series de médicos, desde aquel guapísimo doctor Gannon de 'Centro médico' de los 70, que enamoró a tantas quinceañeras, hasta ' ... House', con uno brillante pero algo problemático, pasando por 'Urgencias', donde ya George Clonney comenzó a romper corazones. Una serie de médicos en un éxito seguro. Movistar Plus+ lo sabe y acaba de triunfar en los Emmy con 'The Pitt', cuya segunda temporada se anuncia para enero.

La acción se desarrolla mayoritariamente en una supersaturada sala de urgencias de un hospital de Pittsburgo (el título hace referencia al principal hospital de la ciudad, pero también a 'La fosa', como se le denomina con un humor muy negro), que funciona como un microcosmos social con sus médicos, residentes, enfermeras, estudiantes en practicas y, por supuesto, enfermos. A primera vista parece la casa de Tócame Roque, todos corriendo de un lado a otro, con muchísimos pacientes esperando ser atendidos, con enfermos quejándose de que no les hacen caso, a los que se suman los problemas del personal, haciendo malabarismos con las crisis de pacientes y médicos, con la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a enfermos en estado crítico.

El centro de todo es el doctor Robby (Noah Wyle, que estaba en 'Urgencias'), un veterano médico frío y seguro de sus decisiones, que es el jefe de las urgencias hospitalarias. A sus órdenes están un extenso grupo de doctores y resto de personal, que obedecen su mirada e intentan salvar cada una de las vidas de los enfermos. La serie es frenética, no tiene música, y la acción no sale nunca del hospital. Esta primera temporada cuenta con 15 episodios, cada uno cubre una hora en un turno de 15 horas de guardia. Feliz estancia hospitalaria.