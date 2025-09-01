El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salvaje y descacharrante

aún siguiendo siendo una producción Movistar, la emite Netfix

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:02

Ya tenemos aquí la tercera temporada de 'Muertos S.L.' aún con un humor más negro, más salvaje y más descacharrante que las dos primeras. ... La serie creada por los hermanos Caballero ('La que se avecina') presenta algunas novedades. La principal está en qué plataforma la van a ver ustedes. La serie es una producción de Movistar, donde se emitió las dos primeras temporadas. Pero ahora, aún siguiendo siendo una producción Movistar, la emite Netfix. ¡Vaya usted a saber las componendas entre plataformas para este cambio, con el que la plataforma de Telefónica pierde uno de sus principales activos!

