Salvaje y descacharrante

Comenta Compartir

Ya tenemos aquí la tercera temporada de 'Muertos S.L.' aún con un humor más negro, más salvaje y más descacharrante que las dos primeras. ... La serie creada por los hermanos Caballero ('La que se avecina') presenta algunas novedades. La principal está en qué plataforma la van a ver ustedes. La serie es una producción de Movistar, donde se emitió las dos primeras temporadas. Pero ahora, aún siguiendo siendo una producción Movistar, la emite Netfix. ¡Vaya usted a saber las componendas entre plataformas para este cambio, con el que la plataforma de Telefónica pierde uno de sus principales activos!

La otra novedad está en la trama. Amparo ha dejado de dirigir la Funeraria Torregrosa, pero no se alarmen, el personaje sigue en el recinto, y sus hijas cobran más importancia. La funeraria Torregrosa y sus empleados forman el microcosmos perfecto, pero aquí todos parecen competir por ver quién hace la estupidez más grande, la ineptitud en grado sumo, pero eso sí, manteniendo la dignidad y compostura, como si fuesen funcionarios (con perdón para los funcionarios). Si esto en cualquier empresa es muy divertido, en una funeraria es surrealista. Negrura en estado puro. Ahí está la esencia de la mejor comedia. Y todos los actores dando lo mejor de sí mismos, desde Carlos Areces, a Úrsula Corberó, pasando por Ascen López o Aitziber Garmendia, estas dos ultimas auténticos descubrimientos. Esta tercera temporada de 'Muertos S.L.' sabe a poco, se ve en un pis pas (que solo sean seis episodios también ayuda), cada minuto presenta una situación más divertida que la anterior, una gozada para el espectador que no tenga miedo a la muerte y a los cadáveres (o a los difuntos, por emplear el término de los empleados del chiringuito), que se va a reír con ganas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Movistar