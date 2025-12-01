Se cuenta que los cucos son parasitarios que ponen sus huevos en los nidos de otras aves para que los incuben otras madres y que, ... cuando nacen, los nuevos cucos matan al resto de polluelos del nido. Es cruel pero también es un ejemplo de supervivencia. Esta realidad se puede aplicar a 'El cuco de cristal', serie española de Netflix que se mueve por el thriller psicológico rural siguiendo dos líneas argumentales separadas por 20 años de distancia. Son seis episodios cortitos que se pueden ventilar en una tarde. Cuenta con un gran reparto con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, y está basada en una novela de Javier Castillo. En ella se cuenta cómo unos hechos acaecidos entre 2003 y 2005 tienen su repercusión en 2022 y 2023.

Este es el principal problema de la serie, que por más que se indique cuándo suceden cada una de las secuencias, tanto saltos temporales, con múltiples 'flashbacks' y cruces de las líneas temporales, pueden crear un cierto barullo en el espectador que no esté muy concentrado en lo que ve. Comienza con un trasplante del corazón, pero eso es solo el 'macguffin' (que diría Hitchcock) para justificar que la protagonista entre en contacto con el mundo rural y sus gentes.

Es lo mejor de la serie, con la descripción de un pueblo de montaña y su entorno, para hablar de desapariciones, culpa, identidad, traumas del pasado, Guardia Civil o secretos familiares. Y el entorno funcionando como un personaje más. La noche, la oscuridad o ciertos símbolos visuales también juegan a favor de una trama compleja. Hay que destacar que el rodaje tuvo lugar en la Cáceres de los lugares arrasados por los incendios forestales del pasado verano, lo que ayudó a la recuperación de la economía de la zona.