El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotograma de la serie 'El cuco de cristal'. Netflix

Secretos familiares

Crítica de televisión ·

La noche, la oscuridad o ciertos símbolos visuales también juegan a favor de una trama compleja en esta nueva serie

Boquerini

Boquerini

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:26

Comenta

Se cuenta que los cucos son parasitarios que ponen sus huevos en los nidos de otras aves para que los incuben otras madres y que, ... cuando nacen, los nuevos cucos matan al resto de polluelos del nido. Es cruel pero también es un ejemplo de supervivencia. Esta realidad se puede aplicar a 'El cuco de cristal', serie española de Netflix que se mueve por el thriller psicológico rural siguiendo dos líneas argumentales separadas por 20 años de distancia. Son seis episodios cortitos que se pueden ventilar en una tarde. Cuenta con un gran reparto con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, y está basada en una novela de Javier Castillo. En ella se cuenta cómo unos hechos acaecidos entre 2003 y 2005 tienen su repercusión en 2022 y 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  7. 7 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  8. 8

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  9. 9 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  10. 10

    La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Secretos familiares

Secretos familiares