'El torero y el taxista'

Hoy toca hablar de una ficción taurina

Boquerini .

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:03

Hoy toca hablar de una ficción taurina, pero antes de que ustedes se enzarcen en una pelea entre los que están a favor y en ... contra de la tauromaquia, les adelanto que en ella no se muestra ninguna corrida ni muere ningún toro. Se titula 'La suerte', lleva el subtítulo de 'una serie de casualidades', tras ella está Paco Plaza y se puede ver en Disney+. Para animarles les diré que además de excelente, es insólita, completamente distinta a todo lo que se ha hecho sobre el mundo taurino. Se podría decir que es lo opuesto a 'Tardes de soledad'. Sigue a un torero y su cuadrilla por las ferias de diferentes ciudades españolas, narrado desde la perspectiva de un joven taxista que jamás a visto una corrida y que prepara oposiciones a la judicatura: un tímido taxista se convierte inesperadamente en el chófer de 'el Maestro', una figura del toreo que sale de su retiro para intentar recuperar el prestigio perdido y el taxista le trae suerte. El título de 'La suerte' tiene aquí el doble sentido de las cosas que a uno le salen bien y el que se utiliza en el toreo para definir una corrida y sus partes.

