'El torero y el taxista'

Hoy toca hablar de una ficción taurina, pero antes de que ustedes se enzarcen en una pelea entre los que están a favor y en ... contra de la tauromaquia, les adelanto que en ella no se muestra ninguna corrida ni muere ningún toro. Se titula 'La suerte', lleva el subtítulo de 'una serie de casualidades', tras ella está Paco Plaza y se puede ver en Disney+. Para animarles les diré que además de excelente, es insólita, completamente distinta a todo lo que se ha hecho sobre el mundo taurino. Se podría decir que es lo opuesto a 'Tardes de soledad'. Sigue a un torero y su cuadrilla por las ferias de diferentes ciudades españolas, narrado desde la perspectiva de un joven taxista que jamás a visto una corrida y que prepara oposiciones a la judicatura: un tímido taxista se convierte inesperadamente en el chófer de 'el Maestro', una figura del toreo que sale de su retiro para intentar recuperar el prestigio perdido y el taxista le trae suerte. El título de 'La suerte' tiene aquí el doble sentido de las cosas que a uno le salen bien y el que se utiliza en el toreo para definir una corrida y sus partes.

Protagonizada por Óscar Jaenada como 'el Maestro' y Ricardo Gómez como 'el taxista', muestra un mundo muy masculino, como es el de la tauromaquia, incidiendo en el contraste entre dos mundos, con mucho humor esperpéntico, que incide en las supersticiones y rituales taurinos. 'La suerte' apuesta por la comprensión entre opuestos con una evidente reflexión social y con una estética muy cuidada. Hay que destacar las interpretaciones: Jaenada siempre imperturbable, serio, como por encima del bien y del mal, y Ricardo Gómez perplejo, que busca no cagarla, cosa que no siempre consigue. Una simbiosis perfecta.

