Fotograma de la serie 'Mix Tape'. Movistar Plus

Unidos por la música

Crítica de televisión ·

Un 'mix tape' era una cinta de casete donde nos grabábamos nuestras canciones favoritas, y por ellas se inicia una relación inolvidable entre una adolescente y un compañero de instituto

Boquerini

Boquerini

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

He aquí una miniserie (son solo cuatro episodios) que gustará, y mucho, a los que vivieron el mundo musical de los 80 y 90, a ... los que se dejan envolver por las historias románticas y a quienes recuerden con cariño aquel primer amor adolescente. Se titula 'Mix Tape' y está en Movistar Plus. Es una historia de amor con dos líneas temporales, en los primeros años 90 y en la actualidad, en torno a dos adolescentes unidos por la música, pero que están separados por la vida. Y va saltando de una época a otra, hacia atrás y hacia adelante continuamente, de forma vertiginosa, para desvelarnos a trazos desordenados la vida de esta pareja: cuando se conocieron como compañeros de clase en Sheffield, en 1989, y ahora, cada uno con una familia formada y en una parte diferente del mundo.

