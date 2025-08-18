El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vampiras al límite

'Silencio' es una miniserie de 3 episodios que explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad

Boquerini .

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:06

Se acaba de presentar en en el recién finalizado festival de cine de Locarno (Suiza) 'Silencio', la primera serie que hace Eduardo Casanova, director completamente ... inclasificable cuyas películas están siempre al límite de lo soportable, de lo narrativo y de lo fantástico. Si aún no le ubican les ayudará saber que es el director de 'Pieles' o de 'La Piedad', y también es actor. 'Silencio' es una miniserie de 3 episodios que toca el vampirismo, que explora la oscuridad y la pasión en un mundo que juzga y condena sin piedad y que está rodada parcialmente en 16 mm. Previsiblemente 'Silencio' pasará por el Festival de Sitges para llegar después a nuestras plataformas, aunque aún no se han decantado por ninguna.

