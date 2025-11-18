El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel promocional de 'Zeru Ahohak', aka 'Bocas de cielo'. RTVEPlay

'Bocas de cielo'

Crítica de televisión ·

Almandoz es uno de los directores más sugestivos de nuestro panorama audiovisual, con una rica filmografía que cuenta con sensacionales trabajos en formato corto

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:12

Las producciones modestas, independientes o diferentes, tienen difícil destacar entre la avalancha de «mejores series del año» que ven la luz todas las semanas. Las ... novedades piden un consumo inmediato y algunas obras de sumo interés quedan relegadas al ostracismo, por ello hay que subrayar ciertas recomendaciones que sobreviven en el tiempo gracias a la acumulación de buenas críticas. 'Zeru Ahohak', aka 'Bocas de cielo', es una propuesta con capital vasco obra del singular cineasta Koldo Almandoz, un creador al que conviene seguir siempre la pista (actualmente está rodando su segunda película, 'Azken Agurra', tras 'Oreina'). Estrenada estos días en RTVEPlay, tras ver la luz inicialmente en euskera en Primeran de EiTB, cuyo funcionamiento es un misterio, supone la continuación de la estimable 'Hondar Ahoak (Bocas de arena)', que ya pudo disfrutarse en 2020.

