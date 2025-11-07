El cine de acción y aventuras no vive su mejor momento en las salas de cine. Sin embargo, el género va apoderándose de la televisión ... de la mano de algunas series, con un presupuesto holgado, que se atreven a mostrar secuencias que antes parecían reservadas únicamente para la gran pantalla. Evidentemente, ahí están las grandes batallas de 'Juego de tronos', hay excepciones, pero cabe resaltar producciones, creadas directamente para el ámbito doméstico, que pueden competir, a nivel visual, con películas de estreno.

'The Last Frontier: Conspiración en Alaska', disponible en Apple TV, es un buen ejemplo. Su primer capítulo echa a andar dentro de un avión que sufre un accidente, quizás provocado. Lo interesante es que los pasajeros son todos criminales que son trasladados de una prisión a otra. Algunos presos sobreviven a la tragedia, sembrando el caos en una idílica localidad nevada donde la aparente armonía entre sus habitantes estalla por los aires.

Luce bien 'The Last Frontier: Conspiración en Alaska', un thriller con escenas de acción en paisajes nevados de ensueño que cruza varios géneros, del drama al terror. Un policía de la zona comparte protagonismo con una espía que aterriza en el lugar para poner orden. Uno de los violentos reclusos que anda suelto es un peligroso activo que ha trabajado para organizaciones gubernamentales por la puerta de atrás. El lío que se monta es descomunal.

Todo se va enredando a medida que son desvelados algunos secretos. Los giros en el guión son la base de la narración. Diez episodios que entretienen a rabiar, con un reparto coral en estado de gracia. Quizás lo que más cuesta es quedarse con tanto personaje. Algunos, duran poco. La trama es increíble, en todos los sentidos, pero atrapa sin remedio.