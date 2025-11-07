El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Escena de la serie 'The Last Frontier: Conspiración en Alaska'. BC

'Conspiración en Alaska'

Crítica de televisión ·

Diez episodios que entretienen a rabiar, con un reparto coral en estado de gracia

Borja Crespo

Borja Crespo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

El cine de acción y aventuras no vive su mejor momento en las salas de cine. Sin embargo, el género va apoderándose de la televisión ... de la mano de algunas series, con un presupuesto holgado, que se atreven a mostrar secuencias que antes parecían reservadas únicamente para la gran pantalla. Evidentemente, ahí están las grandes batallas de 'Juego de tronos', hay excepciones, pero cabe resaltar producciones, creadas directamente para el ámbito doméstico, que pueden competir, a nivel visual, con películas de estreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  4. 4 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  5. 5 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  6. 6 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  7. 7

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  8. 8

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    Barbón: «He recibido cientos de mensajes de gente que se alegra de tener un presidente honrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 'Conspiración en Alaska'

&#039;Conspiración en Alaska&#039;