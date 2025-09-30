John Turturro encarnó a Carmine Falcone en la película 'The Batman', pero en la serie 'El Pingüino', derivada del filme, no retomó el personaje, defendido ... por Mark Strong. No es fácil de afrontar un inevitable cambio de rostro en un personaje carismático, ya sea por una negociación enquistada o una terrible tragedia, como es el caso de 'Gen V', el 'spin-off' de 'The Boys'. Uno de sus actores principales, Chance Perdomo, perdió la vida a los 27 años tras un accidente, pero el show continúa sin su presencia.

La segunda temporada de 'Gen V' ya está disponible en Prime Video. Nadie es imprescindible. El primer capítulo está dedicado al malogrado artista y los esfuerzos de los guionistas por normalizar su ausencia son notables, hasta el punto de que afecta a la ficción. Afortunadamente, los responsables de la producción no han tirado de efectos visuales, como la saga 'Fast & Furious', después de la triste perdida de Paul Walker, pero la historia tarda en arrancar debido a la necesidad de salvar la papeleta. Mucha palabrería para justificar el nuevo escenario.

En 'Gen V' no hay un cambio de artista, el rol desaparece directamente. Muere en una elipsis marcada. Esta decisión supone una carga pesada en el arranque, pero los episodios fluyen. Superado el escollo en el guion, la nueva sesión resulta más potente que su predecesora. La expansión de la adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, superhéroes adolescentes con problemas, sigue fiel al salvajismo de la materia de partida. Little Cricket (Chica Grillo) y compañía vuelven a las andadas en la academia de jóvenes con poderes extraordinarios, un lugar plagado de secretos donde la lucha por el poder está al orden del día. Sátira, acción y mucha sangre al servicio del entretenimiento.