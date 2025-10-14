La figura del muerto viviente, rey del horror moderno, sigue arrasando en la ficción. Entre los aficionados al cine de terror hay un dicho: «Si ... hay zombis, no puede ser mala». La moda no parece agotarse y la prueba es que las series derivadas de 'The Walking Dead' están funcionando incluso mejor que su predecesora. La saga 'Marvel Zombis', o cómo fusionar difuntos antropófagos con superhéroes, lleva tiempo luciendo en las estanterías de las librerías especializadas en cómics, y ahora se sube al carro del negocio audiovisual en streaming en formato animado.

La delirante mixtura entre 'La noche de los muertos vivientes' y los personajes creados por Stan Lee y compañía para la Casa de las Ideas se ha convertido en una serie de dibujos animados, en la línea de 'What if...?', estrenada en Disney +. Los superhumanos son infectados por un virus que los convierte en monstruos hambrientos con poderes sobrenaturales. Con una duración de cuatro capítulos -se puede consumir de un tirón-, el relato macabro por entregas se recrea en el espíritu de George A. Romero.

Marvel estira el chicle del fenómeno zombi y del género de superhéroes. La fusión da pie a una metáfora perfecta. Convertir a los míticos personajes de la gran editorial estadounidense en muertos vivientes sale rentable, pero queda patente, de un modo inconsciente, el actual estado del invento. Como ocurriera con la serie 'Los ojos de Wakanda', también de animación, 'Marvel Zombis' está por encima de la media de la producción reciente del sello propiedad de Disney. Resulta más ingeniosa y entretenida, además de saltarse cierto límites. La sangre y el humor negro son abundantes. Diversión de serie B para el deleite de un público abierto que todavía confía en un MCU desvergonzado.