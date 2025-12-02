'Stranger Things' ha vuelto. En teoría, para despedirse definitivamente en su quinta temporada. Probablemente, sin que haya lugar a duda, ya se están cocinando ... varios productos derivados para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro. La serie es número 1 en Netflix. Lo es aunque no lo sea. La plataforma no se puede permitir que no esté liderando el top de la semana y todo el mes de diciembre. Hay quien ya se vio la primera entrega de cuatro capítulos según se estrenó el pasado miércoles: 283 minutos de entretenimiento. Casi cinco horas de esparcimiento, a la espera del lanzamiento del segundo volumen por Navidad, el mismo 25 de diciembre.

El día 31, a las puertas del nuevo año, tocará el último episodio. Dicen que durará cerca de dos horas. Habrá quien no salga de casa ese día para poder verlo antes de las uvas, quizás varias veces, y poder comentarlo al dedillo en las redes sociales. Es lo que se lleva con esta serie, el 'nesting', un anglicismo que viene de la palabra 'nest' en inglés, es decir, nido. Quedarse frente al televisor, o el dispositivo que se tercie, en el hogar, dulce hogar… sin ver la luz del sol.

El que esto escribe no ha logrado ni en pandemia verse más de dos capítulos seguidos de una misma serie, aunque sea la bomba. A cualquiera no le atrapa el sofá como si no hubiera un mañana, pero hacer 'nesting' es una opción para combatir el tedio sumamente atractiva en el siglo XXI. Pelotazos como 'Stranger Things' alimentan este comportamiento aislacionista. Desconexión total, realizando la fotosíntesis frente a la pantalla, comprobando lo bien que se carga el 'buffer' que anuncia el comienzo del siguiente episodio en un 'loop' infinito. Liberar estrés abrazando el síndrome de la cueva como solución extrema a nuestros problemas.